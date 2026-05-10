Какие копейки выгодно сдавать в лом?

Особенно это касается монет, которые уже постепенно или полностью исчезли из обращения. В некоторых случаях из-за веса и состав таких копеек их довольно выгодно сдавать на лом, рассказывает Bruhtar.

Наиболее выгодными для сдачи считают старые украинские монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 25 копеек, ведь большинство из них уже вывели из обращения или активно изымают.

Дело в том, что их номинал сегодня практически потерял значение. А вот металл, из которого изготовлены копейки, может стоить значительно дороже.

Например, 10 копеек весят примерно 1,7 грамма. Для сбора одного килограмма нужно около 588 монет, а их суммарный номинал составит лишь 58,8 гривны.

Похожая ситуация и с 25 копейками. Одна монета весит около 2,9 грамма, поэтому для килограмма достаточно примерно 345 штук. Их номинальная стоимость – 86,25 гривны.

В то же время цена лома цветных металлов может достигать около 230 гривен за килограмм, то есть лом в разы выгоднее номинальной стоимости.

Отдельную категорию составляют 50 копеек. В этом случае все зависит от типа монеты:

Старые желтые 50 копеек, которые не магнитятся, содержат цветной металл и могут быть выгодными для сдачи.

Зато более новые монеты, магнитящиеся, содержат сталь и практически не имеют ценности как лом.

Однако 50 копеек до сих пор находятся в обращении, поэтому формально являются законным платежным средством. Поэтому сдавать их на лом пока может быть не так выгодно, как пользоваться в быту.

Какие монеты сейчас находятся в обращении?

По состоянию на 1 апреля 2026 года в наличном обращении находится 15,2 миллиарда монет, не учитывая памятные и инвестиционные, на сумму 9,6 миллиарда гривен, сообщил Нацбанк.

Кроме того, в обращении находятся 2,6 миллиарда банкнот общей суммой 913,4 миллиарда гривен.

В среднем на одного жителя Украины приходится 195 монет и 63 банкноты.

Среди оборотных монет сейчас используют такие номиналы:

1 гривна;

2 гривны;

5 гривен;

и 10 гривен.

Самыми распространенными остаются монеты номиналом 1 гривна, а вот меньше всего в обращении монет по 10 гривен.

Относительно копеек, ситуация постепенно меняется.

С 1 октября 2025 года в Украине начали постепенно изымать 10 копеек. В НБУ объясняют это тем, что такая монета почти перестала играть значительную роль в наличных расчетах за товары и услуги.

Их постепенное изъятие позволит уменьшить расходы государства на их изготовление, обработку, транспортировку и хранение, а также участников наличного обращения – на их обслуживание,

– добавил регулятор.

С тех пор уже изъяли 4,8 миллиона монет номиналом 10 копеек. Несмотря на это, их доля до сих пор остается значительной – 27,1% от всех монет в обращении.

Заметьте! Зато 50 копеек, по данным НБУ, пока сохраняют стабильный спрос среди украинцев. Особенно активно их используют в сфере торговли и услуг. Их доля составляет 9,1% от общего количества монет в обращении.

Какие банкноты выводит из обращения НБУ?

Национальный банк Украины продолжает постепенно обновлять наличный оборот, заменяя старые купюры на новые образцы и монеты. Сейчас основную часть наличности в стране составляют банкноты четвертого поколения, которые являются самыми современными, а также купюры третьего поколения, что еще остаются в обращении, но постепенно исчезают.

В то же время банкноты первого и второго поколений, выпущенные до 2003 года, уже полностью потеряли статус платежного средства. То есть использовать их для расчетов в магазинах или сервисах больше нельзя.

К банкнотам третьего поколения относятся купюры номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Сейчас ими еще разрешено рассчитываться, однако Нацбанк постепенно выводит их из обращения: банки больше не выдают такие купюры через кассы и банкоматы, а при попадании в банки они изымаются из обращения.

Отдельно НБУ завершил переход от мелких бумажных денег к монетам. Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен окончательно вывели из обращения. Отныне эти купюры больше не принимаются для расчетов, а их функцию полностью взяли на себя монеты соответствующих номиналов.