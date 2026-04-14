Які банкноти вилучають з обігу?
Регулятор продовжує вилучати з обігу банкноти попередніх поколінь, повідомляє Нацбанк.
Важливо! Наразі в обігу перебуває 4 покоління гривні. Ці банкноти відрізняються дизайном та елементами захисту.
Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,
– вказує НБУ.
Зауважимо, банкноти першого та другого поколінь перестали бути засобом платежу ще з 1 жовтня 2020 року. Тобто, їх не можна використовувати при розрахунках, повідомляє НБУ.
Що важливо знати про банкноти 3 покоління:
- до цього покоління належать банкноти номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 гривень;
- ці купюри зразків 2003 – 2007 років.
Наразі такі банкноти ще можуть використовуватись при розрахунках. Проте, ними уже не поповнюють обіг. Зокрема, ці купюри не віддаються з кас банків.
Які ще купюри вилучили з обігу?
З 2 березня 2026 року з обігу вилучили банкноти номіналам 1, 2, 5 та 10 гривень. Більше їх не можна використовувати при розрахунках.
Ці банкноти вирішили замінити на монети відповідних номіналів. Зауважимо, цей процес розпочався значно раніше. Річ у тім, що монети можуть перебувати в обігу значно більше – декілька десятків років, а от банкноти, в середньому 2,5 року.
Але ці банкноти не втрачаються. Їх можна обміняти. Для цього потрібно звернутися у НБУ чи українські банки. Час, який дається на обмін, залежить від установи.