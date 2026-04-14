Які банкноти вилучають з обігу?

Регулятор продовжує вилучати з обігу банкноти попередніх поколінь, повідомляє Нацбанк.

Важливо! Наразі в обігу перебуває 4 покоління гривні. Ці банкноти відрізняються дизайном та елементами захисту.

Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,

– вказує НБУ.

Зауважимо, банкноти першого та другого поколінь перестали бути засобом платежу ще з 1 жовтня 2020 року. Тобто, їх не можна використовувати при розрахунках, повідомляє НБУ.

Що важливо знати про банкноти 3 покоління:

до цього покоління належать банкноти номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 гривень;

ці купюри зразків 2003 – 2007 років.

Наразі такі банкноти ще можуть використовуватись при розрахунках. Проте, ними уже не поповнюють обіг. Зокрема, ці купюри не віддаються з кас банків.

