Центробанк першої економіки світу встановив рекорд за 22 роки

З 2022 року у США роблять усе, аби знизити інфляцію. Головним інструментом центрального банку стало підвищення базової ставки. Після липневого засідання Федеральний резерв встановив новий рекорд.

Новий рекорд центрального банку США

Федеральний резерв оголосив про чергове підвищення процентної ставки на 25 пунктів до 5,25 – 5,5%. Це пікове значення за 22 роки. З початку цього циклу американський регулятор збільшував ставку 11 разів.

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У червні очільник Федерального резерву Джером Пауелл заявляв, що ставку можуть підвищити ще 2 рази до кінця 2023 року. Тепер інвестори очікують на сигнал від центробанку щодо його подальших планів, інформує Bloomberg.

Деякі учасники ринку очікували, що регулятор у липні завершив із підвищенням базової ставки. Але існує й інша думка. Зокрема, її озвучила економістка з Citigroup Вероніка Кларк.

Вони безперечно діятимуть обережно після лише кількох місяців більш м'яких даних щодо інфляції, яких буде недостатньо, щоб переконати Федеральний резерв, що його робота завершена,

– повідомила експертка.

Варто додати, що агресивна монетарна політика Федеральної резервної системи США допомогла знизити інфляцію з рекордних понад 9% у червні 2022 року до 3% у червні, згідно з даними останнього звіту.

Цікаво, що у США за останні роки навіть виник новий економічний термін. Усе через підхід чинного президента США Джозефа Байдена та його адміністрації щодо економіки країни.