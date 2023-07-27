Новий рекорд центрального банку США

Федеральний резерв оголосив про чергове підвищення процентної ставки на 25 пунктів до 5,25 – 5,5%. Це пікове значення за 22 роки. З початку цього циклу американський регулятор збільшував ставку 11 разів.

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У червні очільник Федерального резерву Джером Пауелл заявляв, що ставку можуть підвищити ще 2 рази до кінця 2023 року. Тепер інвестори очікують на сигнал від центробанку щодо його подальших планів, інформує Bloomberg.

Деякі учасники ринку очікували, що регулятор у липні завершив із підвищенням базової ставки. Але існує й інша думка. Зокрема, її озвучила економістка з Citigroup Вероніка Кларк.

Вони безперечно діятимуть обережно після лише кількох місяців більш м'яких даних щодо інфляції, яких буде недостатньо, щоб переконати Федеральний резерв, що його робота завершена,

– повідомила експертка.

Варто додати, що агресивна монетарна політика Федеральної резервної системи США допомогла знизити інфляцію з рекордних понад 9% у червні 2022 року до 3% у червні, згідно з даними останнього звіту.

Цікаво, що у США за останні роки навіть виник новий економічний термін. Усе через підхід чинного президента США Джозефа Байдена та його адміністрації щодо економіки країни.