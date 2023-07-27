Новый рекорд центрального банка США

Федеральный резерв объявил об очередном повышении процентной ставки на 25 пунктов до 5,25 – 5,5%. Это пиковое значение за 22 года. С начала этого цикла американский регулятор увеличивал ставку 11 раз.

Обратите внимание За кулисами фондового рынка: 3 главных фактора, влияющих на цены

В июне глава Федерального резерва Джером Пауэлл заявлял, что ставку могут повысить еще 2 раза до конца 2023 года. Теперь инвесторы ожидают сигнала от центробанка относительно его дальнейших планов, информирует Bloomberg.

Некоторые участники рынка ожидали, что регулятор в июле закончил с повышением базовой ставки. Но существует и другое мнение. В частности, ее озвучила экономист из Citigroup Вероника Кларк.

Они будут бесспорно действовать осторожно после нескольких месяцев более мягких данных по инфляции, которых будет недостаточно, чтобы убедить Федеральный резерв, что его работа завершена,

– сообщила эксперт.

Следует добавить, что агрессивная монетарная политика Федеральной резервной системы США помогла снизить инфляцию с рекордных свыше 9% в июне 2022 года до 3% в июне, согласно данным последнего отчета.

Интересно, что в США за последние годы даже возник новый экономический термин. Все из-за подхода действующего президента США Джозефа Байдена и его администрации по экономике страны.