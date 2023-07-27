Ключові зміни на ринку нафти

У середу, 26 липня, нафта під брендом Brent завершила торговий день з ціною на рівні 82,92 долара за барель. Нафта подешевшала на 0,72 долара або 0,9%.

Варте уваги За кулісами фондового ринку: 3 головних фактори, які впливають на ціни

Бренд нафти West Texas Intermediate (WTI) торгувалася з ціною за барель на рівні 78,78 долара за барель. Американська сировина подешевшала на 0,85 долара або 1,1%, повідомляє видання Reuters.

Нафта подешевшала на тлі новин про менше, ніж очікували скорочення запасів сировини у США. Також на ціни тиснуло рішення Федерального резерву про чергове підвищення базової ставки. Цікаво, що за день до цього обидві марки нафти подорожчали до найвищого рівня за три місяці.

З початку торгів у четвер, 27 липня, ціни на нафту коливаються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg: