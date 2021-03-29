Потрясіння десятиліття: коли США представлять цифровий долар

Індустрія фінансових послуг готується до потрясіння десятиліття. У липні в США представлять цифровий аналог американського долара. Про переваги та загрози – читайте далі.

Над створенням прототипу національної цифрової американської валюти працюють співробітники Федерального резервного банку Бостона та Массачусетського технологічного інституту.

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З чого все почалося

Про розробку цифрового долара стало відомо у серпні минулого року. Фахівці фінансового конгломерату Goldman Sachs зазначили, що нововведення дозволить підвищити ефективність фіскальної та монетарної політики США.

Для реалізації цього проєкту необхідно розв'язати низку супутніх проблем – від великої кількості транзакцій до гарантування безпеки та конфіденційності.

Долар США / Фото unsplash

Експеримент десятиліття

Глава Федерального резервного банку Бостона Джеймс Кунья додав, що наразі триває робота над розробкою саме пілотної моделі, проте поки що не йдеться про визначення того чи іншого дизайну цифрового прототипу долара США.

Крім того, будуть представлені дві платформи для переміщення, зберігання та регулювання розрахунків за допомогою цифрового долара. Невідомо, чи будуть використовувати на цих платформах блокчейн.

Блокчейн – (від block – блок, chain – ланцюг) – розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів, який постійно стає більшим. Дані захищені від підробки та спотворення.

Кунья також підмітив, що вони не хочуть чекати політичних дебатів щодо цього питання, оскільки через це експеримент можуть відкласти ще на рік або більше.

Кардинальні зміни

Цифрова валюта може істотно змінити те, як американці використовують гроші. Тож деякі фінансові компанії можуть спробувати вплинути на Конгрес та Федеральну резервну систему США, щоб сповільнити запуск цього проєкту чи переконатися, що вони не вийдуть з гри.

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Натомість великі платіжні компанії VISA та MasterCard навпаки співпрацюють з центральними банками, щоб переконатися, що цифровий аналог долара можна буде використовувати в їхніх системах.

Очільник Федеральної резервної системи Джером Пауелл додав, що створення цифрового аналога національної валюти – це необхідність бути на передовій розуміння технологічних проблем. Крім того, таким чином вдасться визначити переваги та витрати на випуск цифрового долара.