Индустрия финансовых услуг готовится к потрясению десятилетия. В июле в США представят цифровой аналог американского доллара. О преимуществах и угрозах – читайте дальше.

Над созданием прототипа национальной цифровой американской валюты работают сотрудники Федерального резервного банка Бостона и Массачусетского технологического института.

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С чего все началось

О разработке цифрового доллара стало известно в августе прошлого года. Специалисты финансового конгломерата Goldman Sachs заявили , что нововведение позволит повысить эффективность фискальной и монетарной политики США.

Для реализации этого проекта необходимо решить ряд сопутствующих проблем – от большого количества транзакций к безопасности и конфиденциальности.

Доллар США / Фото unsplash

Эксперимент десятилетия

Глава Федерального резервного банка Бостона Джеймс Кунья добавил, что сейчас идет работа над разработкой именно пилотной модели, однако пока речь не идет об определении того или иного дизайна цифрового прототипа доллара США.

Кроме того, будут представлены две платформы для перемещения, хранения и регулирования расчетов с помощью цифрового доллара. Неизвестно, будут ли использовать на этих платформах блокчейн.

Блокчейн – (от block – блок, chain – цепь) – распределенная база данных, хранящая упорядоченный цепочку записей, которая постоянно становится больше. Данные защищены от подделки и искажения.

Кунья также заметил, что они не хотят ждать политических дебатов по этому вопросу, поскольку из-за этого эксперимент могут отложить еще на год или больше.

Кардинальные изменения

Цифровая валюта может существенно изменить то, как американцы используют деньги. Именно поэтому некоторые финансовые компании могут попытаться повлиять на Конгресс и Федеральную резервную систему США, чтобы замедлить запуск этого проекту или убедиться, что они не выйдут из игры.

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Зато большие платежные компании VISA и MasterCard наоборот сотрудничают с центральными банками, чтобы убедиться, что цифровой аналог доллара можно будет использовать в их системах.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл добавил, что создание цифрового аналога национальной валюты – это необходимость быть на передовой понимания технологических проблем. Кроме того, таким образом удастся определить преимущества и затраты на выпуск цифрового доллара.