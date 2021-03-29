Компанії MicroStrategy, яка володіє найбільшою кількістю біткойнів, прогнозує яскраве майбутнє для цієї криптовалюти. Серед причин росту економічні стимули, які ослабили валюти.

Прогнози для біткойна

Глава компанії MicroStrategy Майкл Сейлор прогнозує, що курс біткойна в майбутньому може досягти ціни в 5 мільйонів доларів .

. А капіталізація активу сягне 100 трильйонів доларів.

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За словами Сейлора, криптовалюта дає інвесторам "кричущий сигнал" на покупку, оскільки вона розв'язує проблему ненадійності грошей.

Гендиректор публічної компанії передбачив, що криптовалюта випередить по прибутковості акції FAANG — технологічних гігантів Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google. Щодо них Сейлор очікує росту в три рази з часом.

Станом на 29 березня о 8:55 біткойн коштував 55 315 доларів, за даними CoinMarketCap. Зазначимо, що історичний максимум – 61 683 доларів.

Чому біткойн ростиме

За словами глави MicroStrategy, потенціал біткойна став очевидним, коли влада США, ЄС та інших країнах почала застосовувати політику кількісного пом'якшення та інші економічні стимули. Цим вони суттєво збільшили емісію фіатних валют. Тобто збільшили кількість доларів, євро та інших валют в обігу.

Інтерес MicroStrategy до біткойна

MicroStrategy почала купувати біткойн влітку 2020 року за курсом близько 10 тисяч доларів. Станом на 29 березня 2021 року компанія має 91,3 тисячі біткойнів на суму понад 5 мільярдів доларів, за даними BitcoinTreasuries.

MicroStrategy є найбільшим власником біткойну серед публічних компаній. На другому місці – Tesla, яка в лютому повідомила про покупку криптовалюти на 1,5 мільярда доларів.

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