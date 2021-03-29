Долар знову по 28 і продовжує рости: чого чекати від курсу у квітні
Гривня була відносно стабільною та міцною протягом першого весняного місяця цього року. Але девальваційні процеси знову повернулися.
Джерело:24 канал
Курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 29 березня по 2 квітня коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,75 – 28,15 гривні. У банках готівковий курс долара буде в межах 27,60 — 28,20 гривні.
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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,80 – 28,10.
Що впливає на гривню
Локдаун і коронавірус
В Україні карантин продовжили до 30 квітня, а 10 областей перебувають в червоній зоні – тобто з жорсткими карантинними обмеженнями.
Та, цікаво, що не це вплинуло на падіння гривні, а ситуація з коронавірусом у світі. Кількість захворювань стрімко зросла не лише в Україні. А у випадках глобальної нестабільності інвестори виходять з ринків країн, що розвиваються. Відтак іноземці продавала гривню та купували долари – це спричинило ріст долара відносно гривні.
Паніка на міжбанку
Оскільки нерезиденти (іноземні інвестори) почали виходити з ОВДП, учасники міжбанку кинулися продавати й свої гривні, боячись, що долар стрімко виросте. Такі панічні настрої на ринку лиш сприяли тому, що долар перетнув відмітку у 28 за гривню.
Чого чекати у квітні
Наступного тижня долар продовжить дорожчати, переконані банкіри, опитані Liga.net. Серед причин:
- період відшкодувань ПДВ;
- можлива пауза в інвестиціях нерезидентів в ОВДП.
Однак у квітні міжбанк повернеться в діапазон 27,50 – 28,00 гривні за долар, вважають фінансисти. Цьому допоможе:
- посівна кампанія;
- скорочення імпортних закупівель через карантин в Україні;
- потенційне повернення іноземних інвесторів.
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