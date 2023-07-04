У Morgan Stanley вважають, що США, які є першою економікою у світі, вдасться уникнути рецесії. Економіст виділив кілька основних причин.
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США можуть уникнути рецесії
На думку Сета Карпентера, завдяки стійкому ринку праці у США, який зумів витримати досить агресивну монетарну політику Федерального резерву. Економіст також додав, що центральному банку таки може вдатися реалізувати свій ідеальний сценарій з так званою плавною посадкою. Для цього потрібні такі умови:
- Зниження рівня інфляції у США до 2%;
- Уникнення знищення величезної кількості робочих місць.
За словами Карпентера, з початку року головним індикатор є ситуація на ринку праці. Також варто нагадати, що у рамках поточного циклу Федеральний резерв підвищив процентну ставку майже з 0 до 5% з березня 2022 року до травня 2023 року. Головна ціль американського центрального банку – вгамування інфляції, яка влітку минулого року зросла до рекордного значення за майже 40 років.
Економіст з Morgan Stanley наголосив, що економіка США все-таки сповільнюється. Водночас останні дані про ринок праці свідчать, що вона ще залишається на досить сильних позиціях.
За його словами, зараз фіксують скорочення кількості вакансій, але – й відсутність великої кількості звільнень. Відтак цілком ймовірно їм вдасться досягти сповільнення темпів економічного зростання та ослаблення тиску без скорочення або жорсткої рецесії
Цікаво, що навесні аналітики з банку Wells Fargo заявляли, що рецесію у США варто очікувати наприкінці 2023 року. Серед ключових причин вони виділяли інфляцію та агресивну монетарну політику центрального банку США.