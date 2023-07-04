У Morgan Stanley вважають, що США, які є першою економікою у світі, вдасться уникнути рецесії. Економіст виділив кілька основних причин.

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США можуть уникнути рецесії

На думку Сета Карпентера, завдяки стійкому ринку праці у США, який зумів витримати досить агресивну монетарну політику Федерального резерву. Економіст також додав, що центральному банку таки може вдатися реалізувати свій ідеальний сценарій з так званою плавною посадкою. Для цього потрібні такі умови:

Зниження рівня інфляції у США до 2%;

Уникнення знищення величезної кількості робочих місць.

За словами Карпентера, з початку року головним індикатор є ситуація на ринку праці. Також варто нагадати, що у рамках поточного циклу Федеральний резерв підвищив процентну ставку майже з 0 до 5% з березня 2022 року до травня 2023 року. Головна ціль американського центрального банку – вгамування інфляції, яка влітку минулого року зросла до рекордного значення за майже 40 років.

До теми! Проте ринок праці досить стійко витримав тиск зі сторони Федерального резерву. Для прикладу, за останніми даними, рівень безробіття у США коливався на 3,7%.

Економіст з Morgan Stanley наголосив, що економіка США все-таки сповільнюється. Водночас останні дані про ринок праці свідчать, що вона ще залишається на досить сильних позиціях.

За його словами, зараз фіксують скорочення кількості вакансій, але – й відсутність великої кількості звільнень. Відтак цілком ймовірно їм вдасться досягти сповільнення темпів економічного зростання та ослаблення тиску без скорочення або жорсткої рецесії

Цікаво, що навесні аналітики з банку Wells Fargo заявляли, що рецесію у США варто очікувати наприкінці 2023 року. Серед ключових причин вони виділяли інфляцію та агресивну монетарну політику центрального банку США.