Інфляція зростає найшвидшими темпами з 1982 року, інформує Міністерство праці США. Це тисне на відновлення економіки та підіймає ставки для Федеральної резервної системи.

Варте уваги Прості правила формування власного бюджету: як досягти фінансової стабільності

Інфляція у США набирає оберти

Індекс споживчих цін, який вимірює вартість різноманітного кошика товарів й послуг, виріс на 0,8% за місяць. У річному розрахунку цей показник прискорився до 6,8%. Це максимальне значення майже за 40 років.

Без врахування цін на продукти та енергоносії, так званий базовий Індекс споживчих цін зріс на 0,5% за місяць і на 4,9% у порівнянні з минулим роком. Це стало найбільшим зростанням з середини 1991 року.

Інфляція у США встановила новий рекорд / Фото Unsplash

Що відбувається з цінами

Зростання цін було продиктоване вже добре відомими факторами. Зокрема, йдеться про подорожчання енергоносіїв та бензину. З листопада 2020 року ціни на енергоносії зросли на 33,3%, у тому числі в листопаді – на 3,5%. Тоді як вартість бензину піднялася на 58,1%.

Цікаво Ілон Маск знову активізувався: що мільярдер зробив майже з мільйоном акцій Tesla

Ціни на продукти зросли на 6,1% за рік, тоді як ціни на вживані автомобілі та вантажівки, які внесли основний внесок у сплеск інфляції, зросли на 31,4% після зростання на 2,5% минулого місяця.

Витрати на житло, які становлять приблизно третю частину Індексу споживчих цін, зросли на 3,8% за рік. Це піковий показник з 2007 року. Міністерство праці США повідомило, що зростання цін на продукти та енергоносії за 12 місяців було найшвидшим щонайменше за 13 років.