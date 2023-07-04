В Morgan Stanley считают, что США, являющиеся первой экономикой в мире, удастся избежать рецессии. Экономист выделил несколько главных обстоятельств.

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США могут избежать рецессии

По мнению Сета Карпентера, благодаря устойчивому рынку труда в США, сумевшему выдержать достаточно агрессивную монетарную политику Федерального резерва. Экономист также добавил, что центральному банку может удаться реализовать свой идеальный сценарий с так называемой плавной посадкой. Для этого требуются следующие условия:

Снижение уровня инфляции в США до 2%;

Избегание уничтожения огромного количества рабочих мест.

По словам Карпентера, с начала года главным индикатором является ситуация на рынке труда. Также следует напомнить, что в рамках текущего цикла Федеральный резерв повысил процентную ставку почти с 0 до 5% с марта 2022 года по май 2023 года. Главная цель американского центрального банка – утоление инфляции, которая летом прошлого года возросла до рекордного значения более чем 40 лет.

К теме! Однако рынок труда достаточно стойко выдержал давление со стороны Федерального резерва. Например, по последним данным, уровень безработицы в США колебался на 3,7%.

Экономист из Morgan Stanley подчеркнул, что экономика США все же замедляется. В то же время, последние данные о рынке труда свидетельствуют, что он еще остается на достаточно сильных позициях.

По его словам, сейчас фиксируют сокращение количества вакансий, но – и отсутствие большого количества увольнений. Следовательно, вполне вероятно, им удастся достичь замедления темпов экономического роста и ослабления давления без сокращения или жесткой рецессии.