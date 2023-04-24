Експерти з Wells Fargo вважають, що висока інфляція та агресивна монетарна політика Федерального резерву залишаться потужними викликами для американської економіки.
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Новий прогноз для економіки США
Експерти з банку вважають, що на тлі цього економіка США може увійти у фазу рецесії уже наприкінці 2023 року. Водночас вони очікують, що центральний банк США не припинить підвищувати базову ставку. Мовляв, для зміни політики регулятор має бути впевнений, що інфляція в країні на шляху до досягнення цільового рівня – 2%.
Додають, що Федеральний резерв може відмовитися від підвищення ставки не раніше 2024 року. Згідно з прогнозом аналітиків Wells Fargo, на двох наступних засіданнях центрального банку США, які заплановані на травень та червень, ухвалять рішення про підвищення ставки на 0,25%.
Що таке рецесіяЦе фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Ще одна ознака рецесії – загальне зниження витрат.
Банкіри також вважають, що наступного року Федеральний резерв почне різко зменшувати ставку. Додамо більше конкретних цифр про ситуацію з інфляцією та базовою ставкою у США:
- Станом на березень 2023 року, інфляція у першій економіці світу зупинилася на рівні 4,98%, за даними YCharts;
- Нагадаємо, що у червні 2022 року інфляція у США досягла максимального рівні за понад 40 років – 9,1%;
- Федеральний резерв на останньому засіданні підвищив ставку до 4,75% – 5%, за даними Forbes.