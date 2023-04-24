Експерти з Wells Fargo вважають, що висока інфляція та агресивна монетарна політика Федерального резерву залишаться потужними викликами для американської економіки.

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Новий прогноз для економіки США

Експерти з банку вважають, що на тлі цього економіка США може увійти у фазу рецесії уже наприкінці 2023 року. Водночас вони очікують, що центральний банк США не припинить підвищувати базову ставку. Мовляв, для зміни політики регулятор має бути впевнений, що інфляція в країні на шляху до досягнення цільового рівня – 2%.

До теми! Нагадаємо, що напочатку 2023 року більшість американців заявили, що саме інфляція – це головний привід для хвилювання. Вони також додавали, що планують ретельно контролювати свої витрати.

Додають, що Федеральний резерв може відмовитися від підвищення ставки не раніше 2024 року. Згідно з прогнозом аналітиків Wells Fargo, на двох наступних засіданнях центрального банку США, які заплановані на травень та червень, ухвалять рішення про підвищення ставки на 0,25%.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Ще одна ознака рецесії – загальне зниження витрат.

Банкіри також вважають, що наступного року Федеральний резерв почне різко зменшувати ставку. Додамо більше конкретних цифр про ситуацію з інфляцією та базовою ставкою у США: