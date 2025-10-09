Яка ситуація в російському бюджеті зараз?

Кремль намагається подовжувати фінансувати війну, попри критичну ситуацію в економіці, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Як відчувається бюджетний дефіцит:

бюджетники відчувають скорочення зарплат (деяким взагалі не виплачують кошти);

нестача людей на місяцях (зокрема, вчителів);

здорожчання послуг.

Реальну ситуацію можна побачити на прикладі Архангельської області. Зараз цей регіон "виживає" самостійно, без дотацій.

Місцеве транспортне підприємство "Онегаавтотранс" ще минулої весни накопичили значні борги перед працівниками – майже 2 мільйони рублів.

Регіональний мінтранс обіцяв закрити заборгованість і відновити роботу, проте підприємство стикається з падінням пасажиропотоку, подорожчанням палива, запчастин і обслуговування автопарку, а також із недостатнім бюджетним фінансуванням,

– зазначає розвідка.

Зверніть увагу! Через цю ситуацію, працівники навіть влаштували страйк. Проте конкретних рішень так і не було запропоновано.

Також жителі цього регіону говорять про те, що їм прийшли аномально великі платіжки за комуналку. Зокрема, опалення.

Чому Кремль вилучає активи деяких акціонерів?

Конфісковані були активи на десятки мільярдів доларів. При чому, належали вони як іноземним інвесторам, так і російським мільярдерам, повідомляє Reuters.

Зауважте! Ці активи переходили "з рук в руки", переважно їх конфісковувала саме держава. Основною причиною таких дій Москви називають війну Росії проти України.

В результаті цієї ситуації у частини російської еліти назрівало невдоволення. Особливо багато незгодних, як відомо, серед ринково орієнтованих технократів.

Джерела Reuters кажуть, що MOEX офіційно поскаржилася до Центробанку щодо ймовірного порушення закону урядом. Йдеться про конфіскацію контрольного пакета акцій золотодобувної компанії UGC.

Хоча у скарзі не ставилося під сумнів саме вилучення, центральний банк постановив, що держава не зробила обов'язкову пропозицію про викуп акціонерам публічної компанії, і попросив агентство державного майна виконати цю пропозицію,

– зазначає видання.

Важливо! Московська біржа та Мінфін цю ситуацію не коментують.

