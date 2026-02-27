Хто отримав дозвіл на видобуток?
Переможцем аукціону стало ТОВ Солартек Еско. Ця компанія надала пропозицію – на 31,7 мільйона гривень, повідомляється у системі ProZorro.
Цікаво, що стартова ціна продажу складала – 12,1 мільйона гривень. Участь у аукціоні також брало приватне підприємство Оптима-ресурс, вони запропонували 12,2 мільйона гривень.
Важливо! Фактично, дозвіл отримала чеська компанія. Кінцевими бенефіціарами ТОВ Солартек Еско через чеський Solartec Holding є громадяни Чехії. Уже відомі і їх імена: Матей Ржегак і Лібора Бечічки.
Як відомо, Solartec Holding здійснює діяльність у галузі фотоелектричних систем на території:
- Чехії;
- України;
- Польщі;
- Словаччини;
- Болгарії;
- Румунії.
Дані Nadra.info показують, що, станом на листопад 2025 року, в Україні було заліцензовано всього 4 ділянки надр, де є поклади графіту. До того ж:
- єдиним виробником графіту в Україні, фактично, є група – Заваллівський графіт;
- наразі цю групу контролює австралійська Volt Resources.
Зверніть увагу! Заваллівський графіт, як відомо, пов'язаний з родиною ексочільника Укрзалізниці Михайлом Костюком.
Графіт входить до переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності України,
– йдеться у рішенні РНБО 2021 року.
Що відомо про запас графіту в Україні?
Якщо спиратися на державний баланс запасів корисних копалин, відомо, що станом на початок 2026 року, затверджені запаси графітової руди на ділянці Майданська Буртинського родовища складають – 25,535 мільйона тонн. Водночас перспективні ресурси цього сектору відчутно більші – 40,316 мільйона тонн.
А, Держгеонадра показують, що графітові запаси в Україні загалом складають майже – 343 мільйонів тонн руди. При чому, вміст природного графіту складає 4 – 10%.
Цікаво! За рівнем графітових запасів Україна входить у ТОП 5 країн світу.