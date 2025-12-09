Що відомо про тіньовий флот Росії зараз?

92 судна з понад ста є ядром тіньового флоту. 77 танкерів з них – під санкціями, а ще 15 – ні, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Ще 31 судно не входить до ядра:

  • 10 з цих танкерів під санкціями;
  • а ще 21 – ні.

У листопаді 2025 експорт російської нафти скоротився, він сягнув – 14 мільйонів тонн. Для розуміння, це приблизно 101,8 мільйона барелів.

Показник за листопад приблизно на 2 мільйони тонн менше:

  • найбільше скоротились постачання до Індії, Китаю та Туреччини, туди експорт загалом скоротився на майже 4,6 мільйона тонн;
  • за іншими напрямками – на майже 0,7 мільйона тонн.

2025 рік став першим від початку війни, коли видобуток і переробка російської нафти демонструють стійке падіння. Бюджет Росії недоотримує щонайменше 37 мільярдів доларів нафтогазових доходів, тоді як російські нафтові компанії та енергетичний сектор втрачають додаткові десятки мільярдів доларів,
– зауважує розвідка.

Як санкції вплинули на тіньовий флот Росії?

У перший місяць дії санкцій США та ЄС проти "Роснефті" та "Лукойла", можна було помітити відчутні зміни. Наприклад, в Китай постачання скоротилися так:

  • з 23 жовтня до 21 листопада вони загалом зменшились з 41,7 до 37,2 мільйона барелів;
  • водночас середньодобовий імпорт з Росії в Китай знизився з 1,39 до 1,24 мільйона барелів;
  • частка російського продукту в китайському імпорті скоротилась з 14,7% до 11,2%.

Цікаво! Протягом грудня очікується лише по 3 рейси від "Лукойла" та "Роснєфті". А от ще в 2024 році ситуація була діаметрально інша. Торік Китай збільшив імпорт нафти з Росії на 1,3% у річному обчисленні, повідомляє російське видання "ТАСС".

Китай оперативно перекрив дефіцит за рахунок постачальників із Близького Сходу та Африки, зокрема Саудівської Аравії, Оману та Анголи. За місяць ці країни витіснили Росію з позиції найбільшого постачальника, опустивши її на 2 місце,
– повідомляє розвідка.

Що впливає на доходи Росії від реалізації нафти?

  • США впровадили санкції проти "Роснефті" та "Лукойла". Завдяки цим обмеженням Трамп хотів спонукати Путіна до миру. Проте російський лідер назвав ці обмеження незначними і тими, які не вплинуть на ситуацію.

  • До санкцій США доєдналися і інші країни Йдеться, зокрема, про ЄС та Велику Британію.

Зверніть увагу! Доходи Росії від нафти та газу у листопаді 2025 впали на понад 30%.