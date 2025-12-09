Що відомо про тіньовий флот Росії зараз?

92 судна з понад ста є ядром тіньового флоту. 77 танкерів з них – під санкціями, а ще 15 – ні, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Ще 31 судно не входить до ядра:

10 з цих танкерів під санкціями;

а ще 21 – ні.

У листопаді 2025 експорт російської нафти скоротився, він сягнув – 14 мільйонів тонн. Для розуміння, це приблизно 101,8 мільйона барелів.

Показник за листопад приблизно на 2 мільйони тонн менше:

найбільше скоротились постачання до Індії, Китаю та Туреччини, туди експорт загалом скоротився на майже 4,6 мільйона тонн;

за іншими напрямками – на майже 0,7 мільйона тонн.

2025 рік став першим від початку війни, коли видобуток і переробка російської нафти демонструють стійке падіння. Бюджет Росії недоотримує щонайменше 37 мільярдів доларів нафтогазових доходів, тоді як російські нафтові компанії та енергетичний сектор втрачають додаткові десятки мільярдів доларів,

– зауважує розвідка.

Як санкції вплинули на тіньовий флот Росії?

У перший місяць дії санкцій США та ЄС проти "Роснефті" та "Лукойла", можна було помітити відчутні зміни. Наприклад, в Китай постачання скоротилися так:

з 23 жовтня до 21 листопада вони загалом зменшились з 41,7 до 37,2 мільйона барелів;

водночас середньодобовий імпорт з Росії в Китай знизився з 1,39 до 1,24 мільйона барелів;

частка російського продукту в китайському імпорті скоротилась з 14,7% до 11,2%.

Цікаво! Протягом грудня очікується лише по 3 рейси від "Лукойла" та "Роснєфті". А от ще в 2024 році ситуація була діаметрально інша. Торік Китай збільшив імпорт нафти з Росії на 1,3% у річному обчисленні, повідомляє російське видання "ТАСС".

Китай оперативно перекрив дефіцит за рахунок постачальників із Близького Сходу та Африки, зокрема Саудівської Аравії, Оману та Анголи. За місяць ці країни витіснили Росію з позиції найбільшого постачальника, опустивши її на 2 місце,

– повідомляє розвідка.

Що впливає на доходи Росії від реалізації нафти?

США впровадили санкції проти "Роснефті" та "Лукойла". Завдяки цим обмеженням Трамп хотів спонукати Путіна до миру. Проте російський лідер назвав ці обмеження незначними і тими, які не вплинуть на ситуацію.

До санкцій США доєдналися і інші країни Йдеться, зокрема, про ЄС та Велику Британію.

Зверніть увагу! Доходи Росії від нафти та газу у листопаді 2025 впали на понад 30%.