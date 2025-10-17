Чому зростає ціна на срібло?

Срібло використовується при створенні багатьох сучасних технологій. Зокрема, електроавтомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як торговий актив, воно дешевше за золото за унцію, що робить його доступнішим для роздрібних інвесторів, а його ціна, як правило, різкіше коливається під час зростання цін на дорогоцінні метали,

– зазначає видання.

Станом на зараз, основними покупцями срібла залишаються Китай та Індія. Так відбувається через те, що саме ці держави мають велику промислову базу.

Зауважимо, що велика кількісність срібла також споживається:

урядами;

монетними дворами.

Не можна і не сказати про те, що саме цей метал є доволі популярним для виготовлення прикрас та інших цінних виробів.

Як змінилась вартість срібла?

У вівторок срібло сягнуло рекордної вартості – 53,60 долара за унцію. Згодом відбулося падіння ціни цього металу.

А уже в п'ятницю срібло встановило новий рекорд, воно сягнуло – 54,41 долара за унцію. Імовірно, цей метал продовжить дорожчати, повідомляє Reuters.

Як змінилась ціна на інші дорогоцінні метали?