Яка зараз ціна золота?

Станом на майже 7 ранку, золото подорожчало на 0,9%. Вартість цього металу за унцію сягнула – 4 362,39 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Максимум за сесію склав – 4 378,69 долара за унцію.

Чому дорожчає золото:

сподівання на зниження ставок ФРС (їх, імовірно, опустять в кінці жовтня на 25 базисних пунктів);

підвищення популярності "безпечних активів";

слабкість регіональних банків США;

геополітична нестабільність;

шатдаун в США;

напружені стосунки між Китаєм та США.

Ціну в 4 500 доларів (золото – 24 Канал) може досягти раніше, ніж очікувалося, але багато що може залежати від того, як довго на ринку триватимуть побоювання щодо торгівлі між США та Китаєм і припинення роботи уряду,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Цікаво! Золото подорожчало на майже 66% з початку року.

Як подорожчали інші метали 17 жовтня?

Спотова ціна срібла встановила новий рекорд. Станом на сьогодні, вартість цього металу зросла на 0,3% і сягнула – 54,41 долара за унцію.

Платина, своєю чергою, знизилась в ціні – на 0,4%. Цей метал сягнув – 1 706,45 долара за унцію.

А от паладій подорожчав. Він 17 жовтня зріс в ціні на 0,3%. Зараз вартість цього металу – 1 618,95 долара за унцію.

Важливо! Світова тенденція вплинула і на закупівельні ціни регулятора. За даними НБУ, сьогодні грам банківського металу коштує – 5 622,18 гривні.