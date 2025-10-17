Яка зараз ціна золота?
Станом на майже 7 ранку, золото подорожчало на 0,9%. Вартість цього металу за унцію сягнула – 4 362,39 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Максимум за сесію склав – 4 378,69 долара за унцію.
Чому дорожчає золото:
- сподівання на зниження ставок ФРС (їх, імовірно, опустять в кінці жовтня на 25 базисних пунктів);
- підвищення популярності "безпечних активів";
- слабкість регіональних банків США;
- геополітична нестабільність;
- шатдаун в США;
- напружені стосунки між Китаєм та США.
Ціну в 4 500 доларів (золото – 24 Канал) може досягти раніше, ніж очікувалося, але багато що може залежати від того, як довго на ринку триватимуть побоювання щодо торгівлі між США та Китаєм і припинення роботи уряду,
– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Цікаво! Золото подорожчало на майже 66% з початку року.
Як подорожчали інші метали 17 жовтня?
Спотова ціна срібла встановила новий рекорд. Станом на сьогодні, вартість цього металу зросла на 0,3% і сягнула – 54,41 долара за унцію.
Платина, своєю чергою, знизилась в ціні – на 0,4%. Цей метал сягнув – 1 706,45 долара за унцію.
А от паладій подорожчав. Він 17 жовтня зріс в ціні на 0,3%. Зараз вартість цього металу – 1 618,95 долара за унцію.
Важливо! Світова тенденція вплинула і на закупівельні ціни регулятора. За даними НБУ, сьогодні грам банківського металу коштує – 5 622,18 гривні.