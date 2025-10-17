Почему растет цена на серебро?

Серебро используется при создании многих современных технологий. В частности, электроавтомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как торговый актив, оно дешевле золота за унцию, что делает его более доступным для розничных инвесторов, а его цена, как правило, резче колеблется во время роста цен на драгоценные металлы,

– отмечает издание.

По состоянию на сейчас, основными покупателями серебра остаются Китай и Индия. Так происходит из-за того, что именно эти государства имеют большую промышленную базу.

Большое количество серебра также потребляется:

правительствами;

монетными дворами.

Нельзя и не сказать о том, что именно этот металл довольно популярным для изготовления украшений и других ценных изделий.

Как изменилась стоимость серебра?

Во вторник серебро достигло рекордной стоимости – 53,60 доллара за унцию. Впоследствии произошло падение цены этого металла.

А уже в пятницу серебро установило новый рекорд, оно достигло – 54,41 доллара за унцию. Вероятно, этот металл продолжит дорожать, сообщает Reuters.

