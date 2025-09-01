Як з'явилась нафта?

Мільйони років тому водорості та рослини мешкали в мілководних морях. Після їх відмирання органічний матеріал осідав на дно, змішувався з іншими відкладеннями та поступово ховався під землею, пише 24 Канал з посиланням на National Geographic.

Під дією тиску і високої температури за мільйони років ці залишки перетворилися на викопне паливо. Сьогодні поклади нафти знаходяться у величезних підземних резервуарах, розташованих там, де колись існували стародавні моря

Який колір має нафта?

Сира нафта найчастіше чорна або темно-коричнева, але спектр її відтінків значно ширший: зустрічається нафта жовтувата, червонувата, зеленувата і навіть майже безбарвна.

Найбільш поширеним кольором вважається коричневий, а чисто чорний варіант зустрічається рідше.

Цікаво! "Чиста" нафта, що складається тільки з вуглеводнів, прозора, як вода. Колір їй надають домішки – різні метали та органічні сполуки.

Що впливає на колір нафти?

Колір нафти формується внаслідок домішок різних додаткових компонентів:

смоли – в'язкі речовини бурого кольору – надають нафті жовті та червоно-коричневі відтінки;

асфальтени, тверді чорні сполуки, роблять нафту насичено темною.

Якщо в нафті переважають смоли, але мало асфальтенів, вона стає червоно-коричневою. У зворотній ситуації, при надлишку асфальтенів і низькому вмісті смол, нафта виглядає глибоко чорною.

Примітно! Зазвичай обидва типи сполук присутні одночасно, що пояснює широке розмаїття відтінків. Чим нижча концентрація смол і асфальтенів, тим світліша нафта і тим помітніші жовті або помаранчеві тони.

У ряді регіонів зустрічається нафта зелених відтінків – від світло-жовто-зеленого до насиченого смарагдового. Таке забарвлення пов'язують з присутністю сполук сірки, які стають додатковим "барвником" нафти.

Цікаво! Особливо яскраво виражений зелений колір характерний для деяких родовищ в Ірані.

Що ще цікаво знати про нафту?