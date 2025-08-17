Де найбільше всього нафти?

Доведено, що найбільші поклади нафти зараз має Венесуела – майже 304 мільярдів барелів. Це приблизно 18% від усього світового обсягу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Статистичний огляд світової енергетики у 2024 від Energy Institute.

Читайте також Цю монету можна продати за 40 тисяч: перевірте скарбничку

Зверніть увагу! При розрахунках наявності нафти, враховуються лише родовища, де є високий ступінь імовірності видобутку.

Потрібно зауважити, що більша частина покладів у Венесуелі це важка та надважка нафта. Тобто, вона потребує складнішої та важчої переробки.

Не розвивається нафтовий сектор Венесуели і через санкції США. Внаслідок введення обмежень серйозно ускладнено функціонування цієї галузі.

Також значні запаси нафти мають такі країни:

Саудівська Аравія

Загалом Саудівська Аравія має поклади – 297,5 мільярда барелів. Саме ця країна є одним з лідерів видобутку. Зараз він складає 12 мільйонів барелів на добу.

Канада

У Канаді поклади складають – приблизно – 168 мільярдів барелів. Зараз у цій країні одні з найбільших запасів нафти у світі.

Проте так було не завжди. До 2003 вважалося, що Канада має лише від 7 до 19 мільярдів барелів. У січні цього ж року до загального обсягу було додано запаси в бітумінозних пісках.