Как появилась нефть?

Миллионы лет назад водоросли и растения жили в мелководных морях. После их отмирания органический материал оседал на дно, смешивался с другими отложениями и постепенно прятался под землей, пишет 24 Канал со ссылкой на National Geographic.

Под действием давления и высокой температуры за миллионы лет эти остатки превратились в ископаемое топливо. Сегодня залежи нефти находятся в огромных подземных резервуарах, расположенных там, где когда-то существовали древние моря

Какой цвет имеет нефть?

Сырая нефть чаще всего черная или темно-коричневая, но спектр ее оттенков значительно шире: встречается нефть желтоватая, красноватая, зеленоватая и даже почти бесцветная.

Наиболее распространенным цветом считается коричневый, а чисто черный вариант встречается реже.

Интересно! "Чистая" нефть, состоящая только из углеводородов, прозрачная как вода. Цвет ей придают примеси – различные металлы и органические соединения.

Что влияет на цвет нефти?

Цвет нефти формируется вследствие примесей различных дополнительных компонентов:

смолы – вязкие вещества бурого цвета – придают нефти желтые и красно-коричневые оттенки;

асфальтены, твердые черные соединения, делают нефть насыщенно темной.

Если в нефти преобладают смолы, но мало асфальтенов, она становится красно-коричневой. В обратной ситуации, при избытке асфальтенов и низком содержании смол, нефть выглядит глубоко черной.

Примечательно! Обычно оба типа соединений присутствуют одновременно, что объясняет широкое разнообразие оттенков. Чем ниже концентрация смол и асфальтенов, тем светлее нефть и тем заметнее желтые или оранжевые тона.

В ряде регионов встречается нефть зеленых оттенков – от светло-желто-зеленого до насыщенного изумрудного. Такую окраску связывают с присутствием соединений серы, которые становятся дополнительным "красителем" нефти.

Интересно! Особенно ярко выраженный зеленый цвет характерен для некоторых месторождений в Иране.

Что еще интересно знать о нефти?