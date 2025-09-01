Как появилась нефть?
Миллионы лет назад водоросли и растения жили в мелководных морях. После их отмирания органический материал оседал на дно, смешивался с другими отложениями и постепенно прятался под землей, пишет 24 Канал со ссылкой на National Geographic.
Под действием давления и высокой температуры за миллионы лет эти остатки превратились в ископаемое топливо. Сегодня залежи нефти находятся в огромных подземных резервуарах, расположенных там, где когда-то существовали древние моря
Какой цвет имеет нефть?
Сырая нефть чаще всего черная или темно-коричневая, но спектр ее оттенков значительно шире: встречается нефть желтоватая, красноватая, зеленоватая и даже почти бесцветная.
Наиболее распространенным цветом считается коричневый, а чисто черный вариант встречается реже.
Интересно! "Чистая" нефть, состоящая только из углеводородов, прозрачная как вода. Цвет ей придают примеси – различные металлы и органические соединения.
Что влияет на цвет нефти?
Цвет нефти формируется вследствие примесей различных дополнительных компонентов:
- смолы – вязкие вещества бурого цвета – придают нефти желтые и красно-коричневые оттенки;
- асфальтены, твердые черные соединения, делают нефть насыщенно темной.
Если в нефти преобладают смолы, но мало асфальтенов, она становится красно-коричневой. В обратной ситуации, при избытке асфальтенов и низком содержании смол, нефть выглядит глубоко черной.
Примечательно! Обычно оба типа соединений присутствуют одновременно, что объясняет широкое разнообразие оттенков. Чем ниже концентрация смол и асфальтенов, тем светлее нефть и тем заметнее желтые или оранжевые тона.
В ряде регионов встречается нефть зеленых оттенков – от светло-желто-зеленого до насыщенного изумрудного. Такую окраску связывают с присутствием соединений серы, которые становятся дополнительным "красителем" нефти.
Интересно! Особенно ярко выраженный зеленый цвет характерен для некоторых месторождений в Иране.
Что еще интересно знать о нефти?
- Мировая нефтяная промышленность использует в качестве стандарта единицы измерения – американский нефтяной баррель, который был введен еще в начале XX века. Один такой баррель равен 158,988 литра (для удобства часто округляют до 160 литров). Из этого объема сырой нефти в среднем можно получить от 85 до 102 литров бензина.
- Крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире является Джамнагарский НПЗ в индийском штате Гуджарат, который принадлежит компании Reliance Industries Limited. Сначала его мощность составляла 668 тысяч баррелей в сутки, но после ряда расширений она достигла 1,2 миллиона баррелей в сутки. Кроме непосредственно переработки нефти, он включает собственные электростанции, порт и развитую логистическую инфраструктуру.
- По объемам доказанных запасов нефти мировым лидером является Венесуэла, которая владеет залежами в 304 миллиарда баррелей. Это составляет около 18% от всех мировых запасов. Однако большая часть венесуэльской нефти является тяжелой и сверхтяжелой, что требует значительно более сложного и дорогого процесса переработки по сравнению с легкими сортами, которые добывают, например, в Саудовской Аравии или США.