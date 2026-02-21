Чого найбільше видобувають в Україні?

Водночас факт значних запасів тієї чи іншої сировини не означає рекордних обсягів її видобутку. Утім ресурсом, який залишається ключовим для гірничої галузі, є залізна руда, передає 24 Канал.

Раніше у Forbes опублікували аналітику, згідно з якою кам'яне вугілля посіло перше місце за кількістю запасів в Україні (41,9 мільярда тонн) та їх вартістю (9,1 трильйона доларів). Однак війна фактично паралізувала значну частину шахт Донбасу, де зосереджений ресурс.

Залізна руда натомість зайняла третє місце в рейтингу за кількістю запасів і друге – за їх вартістю (2 трильйони доларів).

Згідно з даними державного науково-виробничого підприємства "Геоінформ України", балансові запаси руд заліза становили понад 18 мільярдів тонн, а кількість родовищ – 60.

Найбільший обсяг руд знаходився у Дніпропетровській області (майже половина), а також на Полтавщині та Запоріжжі.

Цікаво! Найбільшим споживачем української залізної руди залишається Китай. Після нього у 2025 році лідерами закупівель стали Словаччина та Польща.

За даними Reuters, журналісти якого посилаються на Геологічну службу США, станом на 2020 рік Україна виробляла 3,2% світового обсягу залізної руди.

