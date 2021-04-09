Ethereum є другою за популярністю криптовалютою після біткойна. При цьому останнім часом цифрова валюта встановлює все нові й нові історичні максимуми.

Звичайно, перемоги чергуються з поразками, а все ж таки, нещодавно Ethereum штурмував нову вершину, перевищивши позначку у 2100 доларів. І поки більшість просто спостерігає за динамікою курсу, найуспішніші заробляють на Ethereum.

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Причини злету

Ethereum почав штурмувати історичні максимуми не сьогодні й не вчора. Як мінімум всі перші місяці 2021 року стали для нього дуже вдалими. Ціна цієї криптовалюти за цей час зросла в три рази. А ринкова капіталізація перевищила позначку у 240 мільярдів доларів. У результаті засновник Ethereum Віталік Бутерін збільшив свої статки у 8 разів , а американське видання Forbes включило його в список найбільш успішних криптоінвесторів.

Позитивна динаміка цього криптоактива йде в одному тренді з рухом всього крипторинку. Якщо спостерігати за динамікою котирувань, можна побачити, що і Bitcoin недавно підіймався вище психологічної позначки у 61 тисячу доларів, і Ripple подолав рівень в 1 долар – для цих криптовалют це теж історичні максимуми.

Криптовалюта Ethereum оновила свій історичний максимум / Фото unsplash

Але, крім загальної тенденції на ринку, в Ethereum є і свої причини зростання. Крім того, що це в цілому цікава з точки зору подальших перспектив (як економічних, так і технічних) розвитку криптовалюти, зростанню її котирувань сприяли і позитивні сигнали. Зокрема, таким сприятливим фактором стала підтримка з боку платіжної системи Visa, яка повідомила, що почала проводити транзакції з використанням блокчейну Ethereum.

Цю криптовалюту підтримали й заяви мільярдера Марка Кьюбана, який розповів про те, що його криптопортфель на 30% складається з Ethereum (а решта 60% припадають на біткойни). Кьюбан зауважив, що зараз він шкодує лише про те, що почав купувати Ethereum тільки 4 роки тому, хоча міг би зробити це раніше.

На думку мільярдера, зростання Ethereum дозволило інвесторам непогано заробити на зміні котирувань, і перспективи у цієї криптовалюти дуже райдужні, оскільки з усіх інших цифрових активів вона найбільше "схожа на справжню валюту".

Криптовалюта Ethereum оновила свій історичний максимум / Фото unsplash

Як заробити на зростанні Ethereum?

Зараз вдалий момент для початку інвестицій в Ethereum, і кожному, хто хоче заробити, не варто залишатися в стороні. Почати інвестувати в Ethereum й інші криптовалюти просто. Для цього можна використати торгову платформу Libertex, створену фінансовою компанією Forex Club. У Libertex є понад 250 різних фінансових інструментів, включаючи Bitcoin, Ethereum та інші популярні криптовалюти.

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Все що потрібно зробити для заробітку – відкрити і поповнити ваш торговий рахунок, вибрати Ethereum в списку інструментів, а також визначитися з сумою і напрямком вашої угоди.

Після цього вам залишиться тільки натиснути "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, в якому напрямку ви хочете здійснити операцію.

Правильно проаналізувати динаміку ринку і вибрати напрямок угоди вам допоможуть вбудовані в Libertex інструменти технічного аналізу та стрічка новин. Важливо, що заробляти в Libertex можна в будь-якому місці, де є інтернет, за допомогою вебдодатку або додатків для операційних систем iOS або Android.