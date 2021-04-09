Майнінг біткойна може споживати більше енергії, ніж Італія: коли це станеться
Шалений попит на біткойни може завдати потужного удару навколишньому середовищу. Науковці із престижних університетів світу розповіли про нову загрозу та чи можна це змінити.
Джерело:Vice
Протягом наступних трьох років викиди Китаю від майнінгу біткойна можуть перевищити загальні викиди всього Європейського Союзу. Такого висновку дійшла група науковців з Університету Китайської академії наук, Корнелльського університету в США, Університету Суррея у Великій Британії.
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Суть проблеми
Вчені переконані, якщо люди й надалі будуть безконтрольно майнити біткойни, то обсяги споживання електроенергії можуть досягнути позначки у 297 терават в рік до 2024 року. Для порівняння, у 2019 році обсяги споживання електроенергії всієї Італії дорівнювали 290 терават.
На фоні цього зростає стурбованість щодо впливу біткойна на екологічну ситуацію у світі. Додамо, що біткойн – це лише одна з десятків енергозатратних цифрових валют.
Біткойн функціонує за допомогою технології блокчейн, яка дозволяє клієнтам здійснювати одноразові переводи без потреби в централізованій інституції, такій як банк. Система блокчейну, яка слідує принципу децентралізації, завоювала довіру прихильників криптовалюти, які заперечують концентрацію такої влади в руках держав або корпорацій.
Вони також виступають проти спекулянтів, які прагнуть заробити на стрімкому зростанні вартості криптовалюти. З 1 долара у 2011 році ціна біткойна зросла до рекордних 60 тисяч доларів на початку 2021 року.
"Гонитва озброєнь"
Автори дослідження вважають, що споживання енергії від "добування" біткойна досягне свого піку вже у 2024 році та буде дорівнювати приблизно 130 мільйонам метричних тонн вуглецю.
Крім того, вони додали, що у світі набирає обертів "гонитва озброєнь" у спеціалізованому обладнанні для майнінгу. Світова спільнота спостерігає за переходом від використання базових комп'ютерів загального використання до потужніших енергомістких обчислювальних установок. Головним фактором, який впливає на цей процес, є привабливий фінансовий стимул.
Майнінг біткойна потребує великих обсягів електроенергії. У зв'язку з цим Венесуела прийняла суворі заходи проти "добування" цифрової валюти. Проте, пізніше країна сама приєдналася до цього тренду. У місті Платтсбург, штат Нью-Йорк, у 2018 році наклали мораторій на майнінг біткойна через непомірні витрати на електроенергію. Зараз понад 75% потужностей хешування біткойна припадає на Китай.
Майнінг біткойна загрожує природі / Фото unsplash
Як це можна змінити
Тож, без будь-якого політичного втручання структура викидів вуглецю від блокчейну біткойна перетвориться на серйозний бар'єр для Китаю у контексті забезпечення сталого розвитку.
Для початку вони пропонують заборонити неефективним майнерам виходити на китайський ринок. Таким чином, політики зможуть ефективно підтримувати стабільність мережі блокчейну біткойна. Другий варіант – домовитися з майнерами цифрової валюти з районів Китаю, які багаті на вугілля, переїхати в регіони країни, які використовують гідроенергетику.
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Врешті-решт пропонують подвоїти податок на викиди вуглецю. Головна мета – гарантувати більш суворе покарання за використання блокчейну біткойна з високими викидами вуглецю. Вчені зауважили, що сучасна податкова політика у цій сфері є неефективною та малоймовірно, що це допоможе обмежити викиди вуглецю від індустрії криптовалют.
Натомість індивідуальна політика регулювання для добувачів криптовалюти може стати виходом з ситуації. Однак, якщо все буде як і раніше, то Китай навряд чи зможе виконати цілі Паризької угоди з клімату до 2030 року, а улююлена цифрова валюта Ілона Маска (біткойн) може завдати потужного удару навколишньому середовищу.
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