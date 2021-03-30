Американська платіжна компанія Visa дозволила клієнтам розраховуватися стейблкойнами в своїй системі. Про деталі сміливого експерименту – читайте далі.

Американський гігант запустив пілотний проєкт спільно з криптоплатформою Crypto.com та криптобанком Anchorage. Visa вже провела першу успішну транзакцію, перерахувавши USD Coin на власну Ethereum-адресу в криптобанку Anchorage.

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Крок у майбутнє

Очільник відділу криптовалюти Visa Куй Шеффілд заявив, що компанія усвідомлює, що все більше клієнтів у світі прагнуть мати можливість зберігати та використовувати криптовалюти.

Саме тому увесь минулий рік вони витратили на створення способів розрахунку за допомогою цифрових валют в рамках вже наявної інфраструктури Visa. Додамо, що компанія працює на більше, ніж 200 ринках та в 160 валютах.

Visa дозволила проводити платежі в криптовалюті / Фото unsplash

Інші партнери Visa зможуть проводити операції з криптовалютою вже до кінця 2021 року. Тож, якщо клієнт захоче використати криптовалютну карту Visa для оплати товарів, то стейблкойни, які зберігаються в гаманці, будуть конвертовані в традиційні валюти.

Стейблкойн – тип криптовалюти, пов'язаний із запасами звичних валют або фізичних товарів. Наприклад, нафти чи золота. Ці монети мають усі переваги біткойна. USD Coin – це цифрова монета, вартість якої залежить від долара США.

Курси обміну стейблкойнів схильні до менших коливань, ніж інших криптовалют. Visa стала першою у світі великою платіжною системою, яка дозволила використовувати криптовалюти. Paypal і Mastercard також активно працюють над біткойн-транзакціями на своїх платформах.

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