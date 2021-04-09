Ethereum является второй по популярности криптовалютой после биткоинов. При этом в последнее время цифровая валюта устанавливает все новые и новые исторические максимумы.

Конечно, победы чередуются с поражениями, а все же, недавно Ethereum штурмовал новую вершину, превысив отметку в 2100 долларов. И пока большинство просто наблюдает за динамикой курса, успешные зарабатывают на Ethereum.

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Причины взлета

Ethereum начал штурмовать исторические максимумы не сегодня и не вчера. Как минимум все первые месяцы 2021 стали для него очень удачными. Цена этой криптовалюта за это время выросла в три раза. А рыночная капитализация превысила отметку в 240 миллиардов долларов . В результате основатель Ethereum Виталик Бутерин увеличил свое состояние в 8 раз , а американское издание Forbes включило его в список наиболее успешных криптоинвесторов.

Положительная динамика этого криптоактива идет в одном тренде с движением всего крипторынка. Если наблюдать за динамикой котировок, можно увидеть, что и Bitcoin недавно поднимался выше психологической отметки в 61 тысячу долларов, и Ripple преодолел уровень в 1 доллар – для этих криптовалют это тоже исторические максимумы.

Криптовалюта Ethereum обновила свой исторический максимум / Фото unsplash

Но, кроме общей тенденции на рынке, в Ethereum есть и свои причины роста. Кроме того, что это в целом интересна с точки зрения дальнейших перспектив (как экономических, так и технических) развития криптовалюта, росту ее котировок способствовали и позитивные сигналы. В частности, таким благоприятным фактором стала поддержка со стороны платежной системы Visa, которая сообщила, что начала проводить транзакции с использованием блокчейна Ethereum.

Эту криптовалюту поддержали и заявления миллиардера Марка Кьюбана, который рассказал о том, что его криптопортфель на 30% состоит из Ethereum (а остальные 60% приходятся на биткоины). Кьюбан отметил, что сейчас он жалеет только о том, что начал покупать Ethereum лишь 4 года назад, хотя мог бы сделать это раньше.

По мнению миллиардера, рост Ethereum позволило инвесторам неплохо заработать на изменении котировок, и перспективы в этой криптовалюты очень радужные, поскольку из всех цифровых активов она больше "похожа на настоящую валюту".

Криптовалюта Ethereum обновила свой исторический максимум / Фото unsplash

Как заработать на росте Ethereum?

Сейчас удачный момент для начала инвестиций в Ethereum, и каждому, кто хочет заработать, не стоит оставаться в стороне. Начать инвестировать в Ethereum и другие криптовалюта просто. Для этого можно использовать торговую платформу Libertex, созданную финансовой компанией Forex Club. В Libertex является более 250 различных финансовых инструментов, включая Bitcoin, Ethereum и другие популярные криптовалюты.

Все что нужно сделать для заработка – открыть и пополнить ваш торговый счет, выбрать Ethereum в списке инструментов, а также определиться с суммой и направлением вашей сделки. После этого вам останется только нажать "в рост" или "в снижение", в зависимости от того, в каком направлении вы хотите совершить сделку.

Правильно проанализировать динамику рынка и выбрать направление сделки вам помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа и лента новостей. Важно, что зарабатывать в Libertex можно в любом месте, где есть интернет, с помощью веб-приложения или приложений для операционных систем iOS или Android.