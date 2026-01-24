Найцінніший золотий виріб у світі: як у сукні використали металу на понад 1 мільйон доларів
- Золота сукня потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найцінніший виріб із золота.
- Розкішну одежу виготовлено з понад 1,27 кілограма 21-каратного золота.
Найціннішим виробом, будь-коли створеним із золота, визнали розкішну сукню, виготовлену з понад 1,27 кілограма 21-каратного золота. Загальна вага самої сукні становить 8,8 кілограма. Таким чином, це творіння потрапило до Книги рекордів Гіннеса.
Скільки золота використали для найдорожчої сукні у світі?
Вартість сукні із золота оцінюють у майже 1,1 мільйона доларів, йдеться на Guinness World Records. А крім золота, виріб прикрашений дорогоцінними каміннями.
Читайте також Індексації не буде: які пенсіонери залишаться без підвищення у 2026 році
Така оздоба сукні підкреслює статус та унікальність. Водночас вбрання є лише частиною повного образу, адже до комплекту також входять масивний головний убір (хайар), корона та сережки. Відповідно, загальна вага всього вбрання перевищує 10 кілограмів.
Вигляд золотої сукні / Фото з сайту Книги рекордів Гіннеса
- Насправді таке творіння натхненне культурною спадщиною Арабських Еміратів та поєднує традиційні мотиви з елементами сучасної розкоші.
- Авторами ексклюзивного виробу стала відома саудівська компанія Al Romaizan, яка понад 60 років спеціалізується на створенні золотих та ювелірних виробів преміумкласу.
- Al Romaizan відома своїм майстерним виконанням, високою якістю матеріалів та дизайнами, що поєднують східні традиції та сучасні тренди.
До якої рекордної ціни сягнуло золото?
Вперше в історії золото перевищило ціну в 4 800 доларів США за унцію (31,1 грама), ледь не досягнувши 4 900 доларів, станом на 21 січня цього року, писав Reuters. Відтак спотова ціна на дорогоцінний метал зросла на 2,6%.
- Зростання вартості відбулося на тлі дипломатичної кризи між США та союзниками щодо встановлення контролю Вашингтона над Гренландією. Крім того, Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти європейських країн.
- Річ у тім, що у таких випадках інвестори розглядають золото як безпечний актив. Попри те, що золото тоді зросло в ціні, долар та облігації навпаки зазнали падіння.
Зверніть увагу! Є прогнози, що золото може навіть досягнути ціни в 5 000 доларів США за унцію.
До якої ціни може сягнути золото?
Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до кінця 2026 року ціна золота може сягнути понад 5 000 доларів, а саме 5 400 доларів США за унцію. Це зростання прогнозують через активну диверсифікацію резервів у бік золота як безпечного активу.
Вартість дорогоцінного металу з початку піднялася на майже 11%. Воно підтримується зокрема і попитом з боку інвесторів та центробанків різних країн, які, своєю чергою, купуватимуть метал протягом року у великій кількості.
Крім того, причини зростання вартості металу включають не лише фінансовий попит, але й геополітичну нестабільність.