Фінанси Фінансові новини Найцінніший золотий виріб у світі: як у сукні використали металу на понад 1 мільйон доларів
24 січня, 10:40
3

Найцінніший золотий виріб у світі: як у сукні використали металу на понад 1 мільйон доларів

Валерія Городинська
Основні тези
  • Золота сукня потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найцінніший виріб із золота.
  • Розкішну одежу виготовлено з понад 1,27 кілограма 21-каратного золота.

Найціннішим виробом, будь-коли створеним із золота, визнали розкішну сукню, виготовлену з понад 1,27 кілограма 21-каратного золота. Загальна вага самої сукні становить 8,8 кілограма. Таким чином, це творіння потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Скільки золота використали для найдорожчої сукні у світі?

Вартість сукні із золота оцінюють у майже 1,1 мільйона доларів, йдеться на Guinness World Records. А крім золота, виріб прикрашений дорогоцінними каміннями. 

Така оздоба сукні підкреслює статус та унікальність. Водночас вбрання є лише частиною повного образу, адже до комплекту також входять масивний головний убір (хайар), корона та сережки. Відповідно, загальна вага всього вбрання перевищує 10 кілограмів. 


Вигляд золотої сукні / Фото з сайту Книги рекордів Гіннеса

  • Насправді таке творіння натхненне культурною спадщиною Арабських Еміратів та поєднує традиційні мотиви з елементами сучасної розкоші.
  • Авторами ексклюзивного виробу стала відома саудівська компанія Al Romaizan, яка понад 60 років спеціалізується на створенні золотих та ювелірних виробів преміумкласу.
  • Al Romaizan відома своїм майстерним виконанням, високою якістю матеріалів та дизайнами, що поєднують східні традиції та сучасні тренди. 

До якої рекордної ціни сягнуло золото?

Вперше в історії золото перевищило ціну в 4 800 доларів США за унцію (31,1 грама), ледь не досягнувши 4 900 доларів, станом на 21 січня цього року, писав Reuters. Відтак спотова ціна на дорогоцінний метал зросла на 2,6%.

  • Зростання вартості відбулося на тлі дипломатичної кризи між США та союзниками щодо встановлення контролю Вашингтона над Гренландією. Крім того, Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти європейських країн.
  • Річ у тім, що у таких випадках інвестори розглядають золото як безпечний актив. Попри те, що золото тоді зросло в ціні, долар та облігації навпаки зазнали падіння. 

Зверніть увагу! Є прогнози, що золото може навіть досягнути ціни в 5 000 доларів США за унцію. 

До якої ціни може сягнути золото? 

  • Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до кінця 2026 року ціна золота може сягнути понад 5 000 доларів, а саме 5 400 доларів США за унцію. Це зростання прогнозують через активну диверсифікацію резервів у бік золота як безпечного активу. 

  • Вартість дорогоцінного металу з початку піднялася на майже 11%. Воно підтримується зокрема і попитом з боку інвесторів та центробанків різних країн, які, своєю чергою, купуватимуть метал протягом року у великій кількості. 

  • Крім того, причини зростання вартості металу включають не лише фінансовий попит, але й геополітичну нестабільність. 