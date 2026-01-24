Сколько золота использовали для самого дорогого платья в мире?

Стоимость платья из золота оценивают в почти 1,1 миллиона долларов, говорится на Guinness World Records. А кроме золота, изделие украшено драгоценными камнями.

Такая отделка платья подчеркивает статус и уникальность. В то же время наряд является лишь частью полного образа, ведь в комплект также входят массивный головной убор (хайар), корона и серьги. Соответственно, общий вес всего наряда превышает 10 килограммов.



Вид золотого платья / Фото с сайта Книги рекордов Гиннеса

На самом деле такое творение вдохновлено культурным наследием Арабских Эмиратов и сочетает традиционные мотивы с элементами современной роскоши.

Авторами эксклюзивного изделия стала известная саудовская компания Al Romaizan, которая более 60 лет специализируется на создании золотых и ювелирных изделий премиум-класса.

Al Romaizan известна своим искусным исполнением, высоким качеством материалов и дизайнами, сочетающих восточные традиции и современные тренды.

До какой рекордной цены достигло золото?

Впервые в истории золото превысило цену в 4 800 долларов США за унцию (31,1 грамма), едва не достигнув 4 900 долларов, по состоянию на 21 января этого года, писал Reuters. Поэтому спотовая цена на драгоценный металл выросла на 2,6%.

Рост стоимости произошел на фоне дипломатического кризиса между США и союзниками по установлению контроля Вашингтона над Гренландией. Кроме того, Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против европейских стран.

Дело в том, что в таких случаях инвесторы рассматривают золото как безопасный актив. Несмотря на то, что золото тогда выросло в цене, доллар и облигации наоборот подверглись падению.

Обратите внимание! Есть прогнозы, что золото может даже достичь цены в 5 000 долларов США за унцию.