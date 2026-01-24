Скільки золота використали для найдорожчої сукні у світі?

Вартість сукні із золота оцінюють у майже 1,1 мільйона доларів, йдеться на Guinness World Records. А крім золота, виріб прикрашений дорогоцінними каміннями.

Така оздоба сукні підкреслює статус та унікальність. Водночас вбрання є лише частиною повного образу, адже до комплекту також входять масивний головний убір (хайар), корона та сережки. Відповідно, загальна вага всього вбрання перевищує 10 кілограмів.



Вигляд золотої сукні / Фото з сайту Книги рекордів Гіннеса

Насправді таке творіння натхненне культурною спадщиною Арабських Еміратів та поєднує традиційні мотиви з елементами сучасної розкоші.

Авторами ексклюзивного виробу стала відома саудівська компанія Al Romaizan, яка понад 60 років спеціалізується на створенні золотих та ювелірних виробів преміумкласу.

Al Romaizan відома своїм майстерним виконанням, високою якістю матеріалів та дизайнами, що поєднують східні традиції та сучасні тренди.

До якої рекордної ціни сягнуло золото?

Вперше в історії золото перевищило ціну в 4 800 доларів США за унцію (31,1 грама), ледь не досягнувши 4 900 доларів, станом на 21 січня цього року, писав Reuters. Відтак спотова ціна на дорогоцінний метал зросла на 2,6%.

Зростання вартості відбулося на тлі дипломатичної кризи між США та союзниками щодо встановлення контролю Вашингтона над Гренландією. Крім того, Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти європейських країн.

Річ у тім, що у таких випадках інвестори розглядають золото як безпечний актив. Попри те, що золото тоді зросло в ціні, долар та облігації навпаки зазнали падіння.

Зверніть увагу! Є прогнози, що золото може навіть досягнути ціни в 5 000 доларів США за унцію.

До якої ціни може сягнути золото?