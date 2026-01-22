Кому не проведуть індексацію у березні?

Зокрема індексація вже запланована цьогоріч на 1 березня, про що нагадали у Пенсійному фонді.

Однак деякі категорії літніх людей залишаться без перерахунку. До них належать:

Українці, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Річ у тім, що їхні пенсійні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників зарплати. А уряд прагне актуалізувати "більш старі пенсії". Літні люди, які отримують спеціальні пенсійні виплати. До них належать судді, прокурори. Або, наприклад, чорнобильці та інші пільговики. Порядок підвищення пенсій таким особам визначається окремими законами, а не загальною щорічною індексацією.

Нагадаємо! Індексація стосуватиметься саме базової частини пенсії. Тобто вона не враховує різні надбавки та доплати.

Також індексацію пенсій не проводять працюючим пенсіонерам. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Однак перерахунок все ж можливий – для цього пенсіонер або пенсіонерка подія відповідну заяву. Цей перерахунок дозволено робити раз на два роки.

Такий перерахунок пенсій проводиться:

з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно;

з першого числа наступного місця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Зверніть увагу! Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму вже після звільнення з роботи.

Що ще слід знати про пенсії в Україні?