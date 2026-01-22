Кому не проведуть індексацію у березні?
Зокрема індексація вже запланована цьогоріч на 1 березня, про що нагадали у Пенсійному фонді.
Однак деякі категорії літніх людей залишаться без перерахунку. До них належать:
- Українці, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років. Річ у тім, що їхні пенсійні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників зарплати. А уряд прагне актуалізувати "більш старі пенсії".
- Літні люди, які отримують спеціальні пенсійні виплати. До них належать судді, прокурори. Або, наприклад, чорнобильці та інші пільговики. Порядок підвищення пенсій таким особам визначається окремими законами, а не загальною щорічною індексацією.
Нагадаємо! Індексація стосуватиметься саме базової частини пенсії. Тобто вона не враховує різні надбавки та доплати.
Також індексацію пенсій не проводять працюючим пенсіонерам. Про це йдеться у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Однак перерахунок все ж можливий – для цього пенсіонер або пенсіонерка подія відповідну заяву. Цей перерахунок дозволено робити раз на два роки.
Такий перерахунок пенсій проводиться:
- з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно;
- з першого числа наступного місця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.
Зверніть увагу! Пенсіонерам, які працюють, пенсія перераховується у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму вже після звільнення з роботи.
Що ще слід знати про пенсії в Україні?
Індексація пенсій може становити 14,6%. Але точних даних наразі ще немає. Вони будуть оприлюднені ближче до кінця лютого поточного року.
Зокрема в Україні змінилися максимальна та мінімальна пенсії. Причина – збільшення прожиткового мінімуму.