Осмій вважається доволі рідкісним металом, якого у природі є набагато менше аніж золота. Відповідно, ціна на цей рідкісний метал сягає захмарної ціни – за грам понад 2 тисячі доларів.

Чим особливий осмій?

Осмій належить до платинової групи, як-от іридій, платина, родій тощо, а його стійкість до зносу та корозії робить його незамінним для виробництва електричних контактів та навіть аерокосмічних компонентів, передає 24 Канал з посиланням на JasonDeegan.

Осмій важливий ще й в різних галузях, як-от:

Органічна хімія – сполуки металу використовують для окисно-відновних реакцій, де осмій діє як потужний окисник.

Геологія – радіоактивні ізотопи осмію допомагають дослідникам датувати гірські породи та скам'янілості.

Медицина – є потенціал рідкісного металу в діагностичній візуалізації та лікуванні раку.

Ювелірна галузь – довговічність та унікальна кристалічна форма, що мерехтить, як чорні діаманти, завойовує колекціонерів.

Важливо! Відповідно до даних сайту "Osmium‑Preis" теперішня ціна осмію (у кристалічній формі) сягає 2 082 євро за грам, а високотехнологічний осмій – 1 041 євро за грам.

Скільки осмію виробляють у світі?

Щороку у світі виробляють лише кілька кілограмів осмію, здебільшого як побічний продукт видобутку платинових та нікелових руд. Річ у тім, що процес рафінування металу є кропітким та містить в собі декілька циклів очищення.

Крім того, порівняно із золотом та сріблом, осмій не зустрічається у великих для видобутку родовищах. Відповідно до даних Геологічної служби США (USGS), такий дефіцит у поєднанні зі зростанням попиту на метал впливають на зростання ціни.

Зверніть увагу! Купівля та продаж осмію обмежується домовленостями між колекціонерами та дилерами.

Скільки коштують інші рідкісні метали?