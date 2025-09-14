Найдорожчий у світі: грам цього металу коштує понад 2 тисячі доларів
- Осмій є рідкісним металом з ціною понад 2 тисячі доларів за грам через його обмежену наявність у природі.
- Він використовується в електроніці, аерокосмічній промисловості, хімії, геології, медицині та ювелірній галузі.
Осмій вважається доволі рідкісним металом, якого у природі є набагато менше аніж золота. Відповідно, ціна на цей рідкісний метал сягає захмарної ціни – за грам понад 2 тисячі доларів.
Чим особливий осмій?
Осмій належить до платинової групи, як-от іридій, платина, родій тощо, а його стійкість до зносу та корозії робить його незамінним для виробництва електричних контактів та навіть аерокосмічних компонентів, передає 24 Канал з посиланням на JasonDeegan.
Осмій важливий ще й в різних галузях, як-от:
- Органічна хімія – сполуки металу використовують для окисно-відновних реакцій, де осмій діє як потужний окисник.
- Геологія – радіоактивні ізотопи осмію допомагають дослідникам датувати гірські породи та скам'янілості.
- Медицина – є потенціал рідкісного металу в діагностичній візуалізації та лікуванні раку.
- Ювелірна галузь – довговічність та унікальна кристалічна форма, що мерехтить, як чорні діаманти, завойовує колекціонерів.
Важливо! Відповідно до даних сайту "Osmium‑Preis" теперішня ціна осмію (у кристалічній формі) сягає 2 082 євро за грам, а високотехнологічний осмій – 1 041 євро за грам.
Скільки осмію виробляють у світі?
Щороку у світі виробляють лише кілька кілограмів осмію, здебільшого як побічний продукт видобутку платинових та нікелових руд. Річ у тім, що процес рафінування металу є кропітким та містить в собі декілька циклів очищення.
Крім того, порівняно із золотом та сріблом, осмій не зустрічається у великих для видобутку родовищах. Відповідно до даних Геологічної служби США (USGS), такий дефіцит у поєднанні зі зростанням попиту на метал впливають на зростання ціни.
Зверніть увагу! Купівля та продаж осмію обмежується домовленостями між колекціонерами та дилерами.
Скільки коштують інші рідкісні метали?
Родій вважається одним із найдорожчих металів з ціною в 7 575 доларів за унцію.
Рутеній натомість має нижчу ціну – приблизно 868,80 долара за унцію.
Іридій, який також використовується в ювелірному виробництві, медичних приладах та інших високотехнологічних сферах, коштує близько 4 822,60 долара за унцію.