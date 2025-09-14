Самый дорогой в мире: грамм этого металла стоит более 2 тысяч долларов
- Осмий является редким металлом с ценой более 2 тысяч долларов за грамм из-за его ограниченного наличия в природе.
- Он используется в электронике, аэрокосмической промышленности, химии, геологии, медицине и ювелирной отрасли.
Осмий считается довольно редким металлом, которого в природе гораздо меньше чем золота. Соответственно, цена на этот редкий металл достигает заоблачной цены – за грамм более 2 тысяч долларов.
Чем особенный осмий?
Осмий относится к платиновой группе, например иридий, платина, родий и т.д., а его устойчивость к износу и коррозии делает его незаменимым для производства электрических контактов и даже аэрокосмических компонентов, передает 24 Канал со ссылкой на JasonDeegan.
Читайте также Продолжает дорожать: как изменилась стоимость золота за первые 2 недели сентября
Осмий важен еще и в различных отраслях, таких как:
- Органическая химия – соединения металла используют для окислительно-восстановительных реакций, где осмий действует как мощный окислитель.
- Геология – радиоактивные изотопы осмия помогают исследователям датировать горные породы и окаменелости.
- Медицина – есть потенциал редкого металла в диагностической визуализации и лечении рака.
- Ювелирная отрасль – долговечность и уникальная кристаллическая форма, мерцающего, как черные бриллианты, завоевывает коллекционеров.
Важно! Согласно данным сайта "Osmium-Preis" нынешняя цена осмия (в кристаллической форме) достигает 2 082 евро за грамм, а высокотехнологичный осмий – 1 041 евро за грамм.
Сколько осмия производят в мире?
Ежегодно в мире производят всего несколько килограммов осмия, в основном как побочный продукт добычи платиновых и никелевых руд. Дело в том, что процесс рафинирования металла является кропотливым и включает в себя несколько циклов очистки.
Кроме того, сравнению с золотом и серебром, осмий не встречается в крупных для добычи месторождениях. Согласно данным Геологической службы США (USGS), такой дефицит в сочетании с ростом спроса на металл влияют на рост цены.
Обратите внимание! Покупка и продажа осмия ограничивается договоренностями между коллекционерами и дилерами.
Сколько стоят другие редкие металлы?
Родий считается одним из самых дорогих металлов с ценой в 7 575 долларов за унцию.
Рутений зато имеет более низкую цену – примерно 868,80 доллара за унцию.
Иридий, который также используется в ювелирном производстве, медицинских приборах и других высокотехнологичных сферах, стоит около 4 822,60 доллара за унцию.