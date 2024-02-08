Це стало шоком для співробітників відомства та учасників ринку. Варто нагадати, що на китайському фондовому ринку фіксують масштабні втрати про, які планували відзвітувати лідеру Китаю.

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У Китаї неочікувано провели масштабні кадрові зміни

Рішення про звільнення І Хуімана ухвалили пізно ввечері 7 лютого. Згідно з Bloomberg, наразі невідомо, чи стало звільнення чиновника наслідком зустрічі з Сі Цзіньпінем, адже не було жодної інформації про її перебіг.

Далі – більше! Відразу оголосили призначення нового керівника Комісії з регулювання з цінних паперів, що стало здивуванням для інсайдерів, за даними осіб, які обізнані з цим питанням. Ним став брокер, який отримав прізвисько "м'ясник", оскільки очолював репресії проти трейдерів, які порушували законодавство у 2000-х роках.

Повідомлення про особисту залученість Сі – це незвичний розвиток подій. Водночас трейдери сподіваються на план з порятунку ринку. Раніше також були припущення, що китайська влада вивчає можливість створення стабілізаційного фонду для порятунку фондового ринку. Нагадаємо, що китайські та гонконзькі акції з моменту досягнення пікового рівня у 2021 році втратили понад 6 трильйонів доларів. Фондовий ринок посилив падіння з початку 2024 року.

До теми! Рішення щодо зміни керівництва Комісії з регулювання цінних паперів свідчить про прагнення влади посилити адміністративний контроль, а не на розв'язання основних проблем, згідно з оцінкою ситуації від аналітиків Eurasia Group.

Це може бути проблемою для Китаю, якому необхідно забезпечити переконливе економічне відновлення. Нагадаємо, що країна значно повільніше відновлюється після коронавірусу, ніж очікували аналітики.