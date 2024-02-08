Это стало шоком для сотрудников ведомства и участников рынка. Стоит напомнить, что на китайском фондовом рынке фиксируют масштабные потери, о которых планировали отчитаться лидеру Китая.
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Решение об увольнении И Хуимана приняли поздно вечером 7 февраля. Согласно Bloomberg, пока неизвестно, стало ли увольнение чиновника следствием встречи с Си Цзиньпинем, ведь не было никакой информации о ее ходе.
Далее – больше! Сразу объявили назначение нового руководителя Комиссии по регулированию по ценным бумагам, что стало удивлением для инсайдеров, по данным лиц, которые знакомы с этим вопросом. Им стал брокер, получивший прозвище "мясник", поскольку возглавлял репрессии против трейдеров, нарушавших законодательство в 2000-х годах.
Сообщение о личной вовлеченности Си – это необычное развитие событий. В то же время трейдеры надеются на план по спасению рынка. Ранее также были предположения, что китайские власти изучают возможность создания стабилизационного фонда для спасения фондового рынка. Напомним, что китайские и гонконгские акции с момента достижения пикового уровня в 2021 году потеряли более 6 триллионов долларов. Фондовый рынок усилил падение с начала 2024 года.
Это может быть проблемой для Китая, которому необходимо обеспечить убедительное экономическое восстановление. Напомним, что страна значительно медленнее восстанавливается после коронавируса, чем ожидали аналитики.