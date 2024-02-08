Это стало шоком для сотрудников ведомства и участников рынка. Стоит напомнить, что на китайском фондовом рынке фиксируют масштабные потери, о которых планировали отчитаться лидеру Китая.

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Решение об увольнении И Хуимана приняли поздно вечером 7 февраля. Согласно Bloomberg, пока неизвестно, стало ли увольнение чиновника следствием встречи с Си Цзиньпинем, ведь не было никакой информации о ее ходе.

Далее – больше! Сразу объявили назначение нового руководителя Комиссии по регулированию по ценным бумагам, что стало удивлением для инсайдеров, по данным лиц, которые знакомы с этим вопросом. Им стал брокер, получивший прозвище "мясник", поскольку возглавлял репрессии против трейдеров, нарушавших законодательство в 2000-х годах.

Сообщение о личной вовлеченности Си – это необычное развитие событий. В то же время трейдеры надеются на план по спасению рынка. Ранее также были предположения, что китайские власти изучают возможность создания стабилизационного фонда для спасения фондового рынка. Напомним, что китайские и гонконгские акции с момента достижения пикового уровня в 2021 году потеряли более 6 триллионов долларов. Фондовый рынок усилил падение с начала 2024 года.

К теме! Решение о смене руководства Комиссии по регулированию ценных бумаг свидетельствует о стремлении властей усилить административный контроль, а не на решение основных проблем, согласно оценке ситуации от аналитиков Eurasia Group.

Это может быть проблемой для Китая, которому необходимо обеспечить убедительное экономическое восстановление. Напомним, что страна значительно медленнее восстанавливается после коронавируса, чем ожидали аналитики.