Китайські акції завершили минулий тиждень із черговим спадом. Крім того, фіксують серйозні виклики для другої економіки світу.

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Китай фіксує шалені втрати на фондових біржах

Загалом китайські та гонконзькі акції втратили 6,3 трильйона доларів після досягнення піка у 2021 році. Водночас офіційний Пекін робить усе, аби зупинити падіння довіри інвесторів.

2024 рік біржі у Китаї почали у червоній зоні і ситуація лише погіршується. Зокрема, Hang Seng Index за сьогодні впав на 2,6%, а з початку року – на 12%. Паралельно Індекс CSI 300, до якого входить акції 300 найбільших компаній за капіталізацією на біржах у Шанхаї та Шеньчжені, зафіксував втрати під час сьогоднішніх торгів на рівні 1,13%. З початку січня 2024 року цей показник просів приблизно на 5%.

На тлі втрат у Китаї загальна ринкова капіталізація усіх компаній, які зареєстровані на Токійській фондовій біржі вперше з липня 2020 року перевершила аналогічний показник на Шанхайській фондовій біржі.

Цікаво! Деяких інвесторів навпаки може зацікавити кризовий період на фондовому ринку другої економіки світу. Частина з них уже заявила, що готові інвестувати більше у китайські активи протягом наступних 12 місяців.

Водночас економіка Китаю з низкою серйозних викликів. Країна дуже складно відновлюється після пандемії коронавірусу. Також у Китаї дуже складна криза на ринку нерухомості, а також демографічна криза, яка наростає, на тлі рекордно низького рівня народжуваності. Також варто додати, що ще наприкінці серпня 2023 року інвестори за 13 днів вивели з китайських бірж майже 11 мільярдів доларів.