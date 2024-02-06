Зокрема, повідомляють, що регулятори мають на меті невдовзі проінформувати лідера Китаю Сі Цзіньпіна щодо ситуації на фондовому ринку. Річ у тому, що зростають очікування стосовно більш рішучих зусиль урядовців для зупинення розгрому на ринку.

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Регулятори готуються до зустрічі з лідером Китаю

Китайські цінні папери активніше відновлюються на ринку після новини про намір регуляторів повідомити про стан ринку та ініціативи топовому керівництву країни. Особи, які обізнані із ситуацією, заявляють, що це може статися у вівторок. Ось деякі зі змін на біржі:

Зокрема, Індекс CSI 300 завершив торговий день зі зростанням на 3,5%, що стало найкращим днем для цього індикатора з кінця 2022 року.

завершив торговий день зі зростанням на 3,5%, що стало найкращим днем для цього індикатора з кінця 2022 року. Акції з малою капіталізацією, які до цього несли чи ненайбільший тягар обвалу на ринках у Китаї, також почали відновлюватися.

Як-от Індекс CSI 1000 посилив свої позиції на 7%. Це найбільше зростання з 2008 року.

Цікаво! Іноземні інвестиції також зафіксували різке зростання. У вівторок закордонні фонди додатково вклали понад 12 мільярдів юанів (1,7 мільярда доларів) в китайські материкові акції, що є найбільшим показником цього року.

Наразі незрозуміло, чи будуть якість заходи підтримки запроваджені після зустрічі з Сі Цзіньпінем. Проте для китайських чиновників вкрай важливо стабілізувати ситуацію на ринку, аби уникнути подальшого підриву довіри споживачів на передодні початку тижневого святкування Нового року за місячним календарем.

Один із головних ризиків – це ймовірність того, що результати зустрічі просто не вразять покупців і це спровокує новий розпродаж на ринку. Річ у тому, що торік фондовий ринок "бачив кілька фальшивих світанків", коли ефект від стимулів тримався максимум протягом кількох днів, а слабкі економічні дані та нові політичні ризики знову починали негативно впливати на настрої на ринку.

Нагадаємо, що китайські та гонконзькі акції втратили 6,3 трильйона доларів після досягнення пікового рівня у 2021 році. Водночас офіційний Пекін робить усе, аби зупинити падіння довіри інвесторів. У відповідь Китай почав тиснути на місцевих інвесторів та інвесторів з прагненням обмежити доступ до іноземних активів. Це відбувалося на тлі рекордних показників на фондовому ринку США.