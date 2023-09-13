В эксклюзивном комментарии для 24 Канала частный инвестор Василий Матвей рассказал, какие финансовые советы просто неэффективны на практике. Дальше – больше! Эксперт поделился несколькими подсказками, которые помогут избежать ошибок, а также по-новому оценить свои финансовые привычки и возможности.

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Отказ от эмоциональных покупок

Многие люди сталкиваются с такой проблемой, как эмоциональные покупки. Довольно часто просто отказаться от этого сложно. Однако всегда можно найти выход. Вместо того чтобы жестко ограничивать себя в эмоциональных покупках, лучше перевести их в "законное" русло. Например, установить на них специальный налог. Вот как это работает на практике:

Предположим, что вашей слабостью является дорогая, качественная обувь. И каждый сезон вы покупаете несколько "лишних пар".

Это приносит кучу наслаждения, но вредит долгосрочным финансовым планам.

На будущее, перед покупкой новой обуви, 10 − 20% от ее стоимости придется перечислить на депозит или другой финансовый инструмент, где вы аккумулируете средства.

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Депозиты

В современных реалиях откладывать сбережения на долгосрочные депозиты неэффективно. Например, с дохода с депозита в Украине обязаны платить налоги.

К теме! На сегодня размер ставки по депозитам в украинских банках колеблется от 3% до 18%, по данным Finance.ua. Однако следует учитывать условия банков, минимальную сумму вклада и т.д. Для сравнения, уровень потребительской инфляции в Украине сейчас составляет 10,6%, а базовой – ниже 9%, информирует НБУ.

По совету Василия Матвея, можно обратить внимание на государственные облигации, доход от которых не облагается налогом. Тем более их очень просто купить, в частности, через Дию.

Жесткая и резкая экономия

Василий Матвей подчеркнул, что попытка резко начать сильно экономить обычно не работает на длинной дистанции. Это как с тренировками в спортзале, нагрузку нужно постепенно наращивать.

Василий Матвей Частный инвестор Если начать резко ограничивать себя в вещах, которые действительно приносят вам долгосрочное удовольствие и яркие эмоции, то такая экономия редко приводит к финансовому благосостоянию. Лучше отказываться от материальных вещей, но не эмоций и впечатлений.

По его словам, лучше отказываться от материальных вещей, но не эмоций и впечатлений. Важен баланс между экономией и фокусом на развитии в карьере и увеличении доходов.

Инвестиционные советы с конфликтом интересов



Финансы и инвестиции – это сфера, в которой довольно часто можно столкнуться с конфликтом интересов. Поэтому важно в этой теме разбираться самостоятельно, чтобы замечать этот конфликт и принимать взвешенные решения или делегировать их независимому финансовому советнику, которому вы платите за сопровождение всех финансовых вопросов. Этот специалист помогает принять правильные решения и грамотно обращаться с финансами.

Что такое конфликт интересов Это ситуация, характеризующаяся противоречием между личным интересом лица и его формальными обязанностями. В результате это оказывает непосредственное влияние на объективность или беспристрастность его поведения.

Василий Матвей добавил, что, к сожалению, в Украине такая культура только зарождается. В то время как в развитых западных странах семейный финансовый советник давно стоит рядом с семейным врачом. Ведь мы живем, когда вознаграждение за финансовую подкованность еще никогда не было столь высоким, а наказание за финансовое невежество таким жестоким.