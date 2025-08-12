Де знайти золото в електроніці?

Сучасна електроніка – від смартфонів, планшетів і ноутбуків до ігрових консолей – містить досить багато позолочених компонентів. До них відносяться друковані плати, роз'єми та мікросхеми пам'яті, покриті тонким шаром золота для поліпшення провідності й захисту від корозії, пише 24 Канал з посиланням на Manhattan Gold & Silver.

Хоча кількість золота в одному пристрої невелика, масштаб виробництва і викиду електронної техніки створює значний потенціал для його вилучення. Особливо цінним джерелом є материнські плати комп'ютерів – складні пристрої з великою кількістю позолочених контактів і роз'ємів.

Де знайти золото в побутових приладах?

Не варто недооцінювати й побутову техніку. Наприклад, в мікрохвильових печах, крім їх основної функції – розігріву їжі та розморожування продуктів – на платах також присутні позолочені елементи.

Важливо! Холодильники й кондиціонери нерідко оснащені роз'ємами та перемикачами з золотим покриттям.

Де знайти золото в автомобілях?

Золото можна знайти й в автомобілях. У сучасній автотехніці використовується безліч електронних систем, аналогічних тим, що застосовуються в мобільних телефонах або комп'ютерах: мікросхеми в блоках управління подушками безпеки та антиблокувальною системою гальм.

Цікаво! Іноді золото також може міститися і в елементах теплоізоляції машини.