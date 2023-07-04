Головні зміни на ринку

У вівторок, 4 липня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 102,97. Котирування цього індикатора впали на 0,01%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,90 до 103,09.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Очікування інвесторів

Загалом ринкова активність у вівторок була відносно низька через державне святу у США. Йдеться про День незалежності США, який святкують саме 4 липня. Крім того, інвестори чекають на нові дані про ринок зайнятість у несільськогосподарському секторі країни, який мав вийти в п'ятницю і, найімовірніше, вплине на наступне рішення Федеральної резервної системи.

Важливо! З квітня по червень 2023 року Індекс долара США зріс на 0,8%. Американська валюта зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Динаміка інших валют:

Євро втратило під час торгів 0,13% проти долара США;

Британський фунт майже не змінив позиції під час торгів.

У MPS вважають, що американський долар може впасти на 5% щодо інших валют у другій половині 2023 року. Варто додати, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.