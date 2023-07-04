Главные изменения на рынке

Во вторник, 4 июля 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,97. Котировки этого индикатора упали на 0,01%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,90 до 103,09.

Актуально Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже

Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Ожидание инвесторов

В целом рыночная активность во вторник была относительно низкой из-за государственного праздника в США. Речь идет о Дне независимости США, который отмечается именно 4 июля. Кроме того, инвесторы ожидают новых данных о рынке занятости в несельскохозяйственном секторе страны, который должен был выйти в пятницу и, скорее всего, повлияет на следующее решение Федеральной резервной системы.

Важно! С апреля по июнь 2023 года Индекс доллара США вырос на 0,8%. Американская валюта зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Динамика других валют:

Евро потеряло при торгов 0,13% против доллара США;

Британский фунт почти не сменил позиции во время торгов.

В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.