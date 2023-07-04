Главные изменения на рынке
Во вторник, 4 июля 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,97. Котировки этого индикатора упали на 0,01%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,90 до 103,09.
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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это стало рекордом за 20 лет;
- Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.
Ожидание инвесторов
В целом рыночная активность во вторник была относительно низкой из-за государственного праздника в США. Речь идет о Дне независимости США, который отмечается именно 4 июля. Кроме того, инвесторы ожидают новых данных о рынке занятости в несельскохозяйственном секторе страны, который должен был выйти в пятницу и, скорее всего, повлияет на следующее решение Федеральной резервной системы.
Динамика других валют:
- Евро потеряло при торгов 0,13% против доллара США;
- Британский фунт почти не сменил позиции во время торгов.
В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.