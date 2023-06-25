Саме тому цілком логічно, що інвестори намагаються якомога більше мінімізувати цей фактор. Про інструменти, які дозволяють нівелювати ризики втрати коштів, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Варте уваги Від успіху до краху: корисні та шкідливі фактори, які впливають на прибуток

Ризик проти безпеки

Варто почати з класифікації інструментів. Для прикладу, існують високоприбуткові активи, які зазвичай включають великі ризики для інвесторів. Перш за все до цієї категорії входять криптовалюти, які можуть приносити прибуток у сотні та тисячі відсотків, але при цьому їхню ринкову ціну досить складно передбачити. Це торгові інструменти із високою волатильністю.

З іншої сторони є активи з меншою прибутковістю (хоча часом й тут цей показник може стрімко зростати чи падати), але при цьому зі значно нижчим рівнем ризику. До цієї категорії можна віднести фондові індекси, акції найбільших та стабільних світових компаній і, звичайно ж, дорогоцінні метали – насамперед золото.

Як мінімізувати ризики на біржі / Фото Unsplash

Надійні акції

До надійних акцій відносяться цінні папери найбільших американських компаній. Зокрема, йдеться про акції таких корпорацій:

Apple;

Microsoft;

NVidia;

Amazon;

Bank of America.

В основному це такі сектори економіки США як банківський, нафтовий, технологічний – тобто ті, які демонструють стабільні темпи розвитку та чудові фінансові показники. Виторг таких корпорацій обчислюється мільярдами доларів. Приміром, компанія Microsoft за підсумками другого кварталу 2023 фінансового року отримала виторг у розмірі 52,7 мільярда доларів, що на 2% вище за показник за аналогічний період минулого року.

Фондові індекси

Інструментами, які дозволяють уникнути підвищеного ризику в умовах торгівлі на фінансовому ринку, традиційно можна назвати й найбільші фондові індекси. Перш за все, це стосується американських біржових індикаторів. Серед них такі індекси:

NASDAQ;

S&P 500

На фондових біржах у Європі найчастіше виділяють Індекс FTSE 100, Індекс CAC та інші. Навіть за підсумками 2022 року, який був украй складним для ринку через геополітичну ситуацію на глобальному рівні, вони змогли показати зростання в межах 10 – 20%. З початку поточного року ці інструменти почуваються ще впевненіше. Наприклад, Індекс S&P 500 виріс майже на 10%.

Дорогоцінні метали

Серед дорогоцінних металів, таких як срібло, платина, паладій, "захисним" інструментом насамперед вважають золото. Золото не дарма називають "тихою гаванню" для інвестора, який прагне знизити всі можливі ризики та не втратити гроші у складній економічній ситуації на світовому фінансовому ринку.

Це саме той актив, у який є сенс інвестувати на довгострокову перспективу. Річ у тому, що не завжди зростання помітне протягом короткого періоду часу. Але протягом кількох років золото обов'язково показує зростання котирувань. З початку 2023 року цей дорогоцінний метал подорожчав уже на 8% і коштує майже 2000 доларів за тройську унцію.

Як мінімізувати ризики на біржі / Фото Pexels

Як знизити ризики на біржі

Крім використання надійних інструментів є й інші способи, які допоможуть мінімізувати фактор потенційного ризику. Насамперед йдеться про використання функції стоп-лосс.

Стоп-лосс – доручення автоматично продати той чи інший актив, коли його котирування впадуть до певного рівня. Як це працює:

Ціна акції на рівні 110 доларів та знижується;

Інвестор виставляє стоп-лосс на рівні, наприклад, 100 доларів за акцію;

Коли ціна падає до цього рівня, актив автоматично продається;

Використання цієї опції дозволяє уникнути великих збитків, коли ринок рухається проти обраної стратегії.

Ще одним способом знизити ризики є дотримання правил управління капіталом. Зокрема, один із важливих принципів – це диверсифікація інвестиційного портфеля. Адже наявність великої кількості різних активів із різних сфер дозволить уникнути збитків, якщо той чи інший інструмент не буде приносити прибуток.

Надійний партнер – додаткова перевага

Ще один важливий фактор для зниження ризиків на біржі – це правильний вибір торгової платформи, з допомогою якої можна отримати доступ до фінансового ринку. Це має бути надійна та стабільна платформа, яка пропонує великий спектр фінансових інструментів. Важливо також, щоб платформа дозволяла оперативно керувати власним капіталом, аби мати можливість вчасно реагувати на нові ризики та зміни.

Правильно обрати фінансові інструменти, в який краще інвестувати, допоможуть інструменти технічного аналізу. Завдяки їм кожен зможе оцінити ситуацію на ринку та спрогнозувати подальшу динаміку котирувань.

Однією із таких платформ є Libertex від Forex Club, яка пропонує інвесторам понад 300 різних активів. Зокрема, йдеться про такі інструменти:

Акції великих компаній;

Фондові індекси;

Валюти;

Дорогоцінні метали;

Інші активи.

Як мінімізувати ризики на біржі / Фото Pexels

До теми! Платформа Libertex доступна як з комп'ютера, через вебдодаток так і з мобільних телефонів, за допомогою програм для iOS та Android. Таким чином, кожен може здійснювати інвестиційні угоди буквально в будь-якому місці, де є інтернет.

Зручний алгоритм дій, щоб зробити перший крок

Щоб почати інвестувати та заробляти в Libertex у сучасних реаліях потрібно зробити кілька простих кроків:

Відкрити та поповнити рахунок;

Обрати актив;

Ввести суму угоди та визначитися з напрямком інвестицій;

На цьому етапі стануть в пригоді вбудовані у платформу інструменти технічного аналізу;

Далі потрібно натиснути кнопку "купити", щоб монетизувати зростання активу, або – "продати", щоб отримати прибуток під падіння котирувань;

Після цього залишиться закрити угоду, коли рівень прибутку досягне бажаного рівня.

Розібратися у тому, як правильно інвестувати, допоможе вбудований у Libertex деморахунок, на якому вже є віртуальні 50 тисяч доларів. Після успішної торгівлі на деморахунку реально просто та швидко перейти на справжній рахунок і заробляти.