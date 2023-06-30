Головні зміни на ринку

Під час торгів у п'ятницю, 30 червня, Індекс долара США коливається на рівні 103,29. Котирування цього індикатора впали на 0,06%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,24 до 103,54.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Цікаво! ЄЦБ закликає банки з країн ЄС пришвидшити вихід з російського ринку. Європейський регулятор занепокоєний планами кредиторів у цьому напрямку.

Останні зміни для долара

Індексу долара США зафіксував значне знецінення. Проте американська валюта почувається на ринку проти кошика з інших валют напередодні оприлюднення нових даних про інфляцію у США, пише CNBC. Загалом за другий квартал цього року Індекс долара США зріс на 0,8%. Долар зумів зафіксувати квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Динаміка інших валют:

Євро впало на 0,2% проти долара США, наблизившись до мінімуму за 2 тижні;

проти долара США, наблизившись до мінімуму за 2 тижні; Тоді як фунт зріс на 0,3% за день, за даними Reuters. Крім того, британська валюта продемонструвала одну з найкращих динамік серед розвинених економік у другому кварталі 2023 року. Зростання склало 2,5% ;

за день, за даними Reuters. Крім того, британська валюта продемонструвала одну з найкращих динамік серед розвинених економік у другому кварталі 2023 року. Зростання склало ; Курс у Японії зупинився на рівні 145,07 єни за долар. Це піковий рівень за сім місяців.

Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.