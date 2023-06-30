Головні зміни на ринку
Під час торгів у п'ятницю, 30 червня, Індекс долара США коливається на рівні 103,29. Котирування цього індикатора впали на 0,06%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,24 до 103,54.
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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78. Це стало рекордом за 20 років;
- Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.
Останні зміни для долара
Індексу долара США зафіксував значне знецінення. Проте американська валюта почувається на ринку проти кошика з інших валют напередодні оприлюднення нових даних про інфляцію у США, пише CNBC. Загалом за другий квартал цього року Індекс долара США зріс на 0,8%. Долар зумів зафіксувати квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.
Динаміка інших валют:
- Євро впало на 0,2% проти долара США, наблизившись до мінімуму за 2 тижні;
- Тоді як фунт зріс на 0,3% за день, за даними Reuters. Крім того, британська валюта продемонструвала одну з найкращих динамік серед розвинених економік у другому кварталі 2023 року. Зростання склало 2,5%;
- Курс у Японії зупинився на рівні 145,07 єни за долар. Це піковий рівень за сім місяців.
Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.