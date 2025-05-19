Що робити, якщо закінчився термін дії карток "Приватбанку": є кілька опцій

Банківські картки мають чіткий термін дії. Як правило, це декілька років, протягом яких люди можуть спокійно ними користуватися. У "Приватбанку" пропонують кілька варіантів для клієнтів, термін дії карток яких закінчується.

Що робити, якщо закінчується термін дії карток "Приватбанку"

У "Приватбанку надають декілька опцій для клієнтів, в яких завершується термін дії картки. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний пост банку в фейсбуці.

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По-перше, клієнти можуть перевипустити банківську картку. Це можна зробити в будь-якому з відділень банку. Крім того, перевипущену картку можна замовити доставкою як в Україні, так і за кордоном.

До теми! У "Приватбанку" пояснили, як діяти, якщо банкомат або термінал "вилучив" картку. Єдиний вихід для людей – це відновлення картки, оскільки банкомат їх не повертає.

Ще один варіант – це оформити миттєву Digital-картку в системі "Приват24". Ця картка дозволить проводити оплати за допомогою смартфона або навіть знімати готівку в банкоматах. Крім того, у банку нагадали, що на час воєнного стану термін всіх пластикових карток автоматично продовжили.

Нагадаємо, що шахраї телефонують клієнтам "Приватбанку", видаючи себе за співробітників служби безпеки, і повідомляють про підозрілі транзакції. Таким чином вони намагаються виманити інформацію для отримання доступу до рахунку та коштів особи.