Что делать, если заканчивается срок действия карт "Приватбанка"

В "Приватбанке предоставляют несколько опций для клиентов, у которых завершается срок действия карты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный пост банка в фейсбуке.

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Во-первых, клиенты могут перевыпустить банковскую карточку. Это можно сделать в любом из отделений банка. Кроме того, перевыпущенную карту можно заказать доставкой как в Украине, так и за рубежом.

К теме! В "Приватбанке" объяснили, как действовать, если банкомат или терминал "изъял" карточку. Единственный выход для людей – это восстановление карты, поскольку банкомат их не возвращает.

Еще один вариант – это оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Эта карта позволит проводить оплаты с помощью смартфона или даже снимать наличные в банкоматах. Кроме того, в банке напомнили, что на время военного положения срок всех пластиковых карт автоматически продлили.

Напомним, что мошенники звонят клиентам "Приватбанка", выдавая себя за сотрудников службы безопасности, и сообщают о подозрительных транзакциях. Таким образом они пытаются выманить информацию для получения доступа к счету и средств лица.