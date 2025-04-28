Як шахраї виманюють гроші з карток "Привабанку"

Клієнтам "Приватбанку" телефонують шахраї, які називають себе співробітниками "служби безпеки" кредитора та повідомляють про нібито підозрілі транзакції. Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Шахраї діють за спеціальною схемою, яка складається з таких кроків:

Аферисти телефонують та говорять, що протягом останніх 20 хвилин з картки особи було здійснено кілька невеликих транзакцій на територію країни-агресора.

Вони пропонують скасувати переказ коштів та оформити страхування. Ба більше, аферисти тиснуть, аби люди оперативно виконували їхні вимоги. Для прикладу, шахраї просять записати голосове повідомлення або верифікувати дані банківської картки.

Шахраї також можуть назвати так званий "персональний номер", який нібито є на офіційному сайті "Приватбанку".

Важливо! Власникам карток "Приватбанку" з номера 044 364 53 20. Усе це потрібно, оскільки аферисти намагаються виманити дані клієнтів для отримання персональних даних та заволодіння коштами клієнтів "Приватбанку".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, що справжні представники "Приватбанку" ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки. Саме тому українців закликають бути обережними та нікому не повідомляти особисті дані, а також не проводити фінансові операції під час дзвінків або повідомлень від невідомих осіб.

Цікаво! Наприкінці березня "Приватбанк" повідомив про підвищення ставок за всіма депозитами. Зміни стосуються, як для нових депозитних вкладів, так і для тих, які продовжуються на відповідні терміни.

У Центрі протидії дезінформації пояснили як діяти, якщо людина отримала підозрілий дзвінок або повідомлення: