Що робити, якщо банкомат "Приватбанку" забрав картку

Державний банк, який є одним із найбільших в Україні загалом, не повертає картки, що були вилучені або забуті у банкоматах та терміналах. Про це пише 24 Канал з посиланням на портал "Мінфін".

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Єдиний вихід, який мають клієнти "Приватбанку", – це відновлення картки. Також варто додати, що вище згадане правило стосується й карток, які випустили інші банки. Якщо банкомат "Приватбанку" вилучив картку іншого кредитора, то особа має звернутися із запитом про її відновлення до свого банку.

Нагадаємо, що клієнти "Приватбанку" стали новою ціллю шахраїв. Аферисти розробили нову схему, аби виманювати інформацію та гроші в власників карток цього банку. У Центрі протидії дезінформації при РНБО розкрили деталі схему шахраїв та опублікували номер, який вони використовують – 044 364 53 20.

У ЦПД наголосили, що представники "Приватбанку" не запитують в клієнтів про такі дані:

Номер;

PIN-код;

CVV-код картки.

Крім того, вони наголосили, якщо людина отримала підозрілий дзвінок, повідомлення, то варто звернутися до банку. Якщо особа все-таки стала жертвою аферистів, то обов'язково потрібно звернутися до кіберполіції.