Світові ціни на нафту сьогодні

У понеділок, 19 травня, еталонні бренди нафти падають та зростають в ціні водночас. Ринок нафти реагує на декілька факторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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По-перше, на ринок нафти впливають очікування щодо переговорів щодо ядерної угоди між США та Китаєм. Нагадаємо, що на минулому тижні еталонні бренди нафти втратили в ціні на понад 2% на тлі новин про потенційну ядерну угоду між країнами. Крім того, інвестори стежать за новими даними про стан економіки Китаю, який є найбільшим імпортером нафти у світі.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 5 центів до 65,36 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 3 центи. Американська нафта торгується на рівні 62,52 долара за барель. Контракти WTI на червень, якими торгують більш активно зараз, подешевшали на 4 центи до 61,93 долара за барель. На попередній торговій сесії еталонні бренди нафти втратили в ціні на понад 2% на тлі новин про потенційну ядерну угоду між США та Іраном.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: