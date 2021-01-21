Ціна на нафту знову падає через коронавірус, зокрема через появу нового штаму у Британії та локальні спалахи захворювання у Китаї. Що робити в такій ситуації інвесторам?

Китай друга країна у світі за кількістю споживання нафти. Саме тому новини про чергові спалахи коронавірусу в країні негативно вплинули на показники чорного золота на біржах.

Нафта Brent після свого нещодавнього максимуму втратила в ціні 1,2%, до трохи більш як 55 доларів за барель. Нафта WTI впала в ціні на 0,8% до майже 52 доларів за барель.

Як реагувати інвесторам на коливання нафти та коли варто чекати зростання вартості ф’ючерсів, Фінанси 24 запитали в експерта компанії Forex Club.

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Що прогнозують експерти

Ситуація на ринку нафти має невизначений характер, розповідає Віктор Таран, трейдер-аналітик Київської філії МАБТ. Незважаючи на те, що фактично з листопада ціна марки Brent росте, вплив негативних чинників залишається досить значним.

На цьому тлі ми очікуємо продовження поступового зростання вартості нафти. Однак навіть незначні негативні фактори можуть призводити до досить серйозних тимчасовим зниженням котирувань,

– впевнений трейдер.

Що впливає на ціну нафти?

Фактори для падіння ціни:

На вартість нафти негативно впливає пандемія коронавірусу, яка серйозно гальмує світову економіку і знижує попит на нафту.

Невизначеності в ситуацію на фінансових ринках в цілому додає політична ситуація в США.

Фактори для росту ціни:

Почалася вакцинація і поступове відновлення економіки дають надію на зростання котирувань в найближчому майбутньому.

Також позитивний вплив на котирування надає рішення ОПЕК + про скорочення видобутку нафти, яке було прийнято на початку 2021 року.

Чи варто купувати нафту

За словами Віктора Тарана, нафта є привабливим інструментом для вкладення коштів в цей час.

На цьому тлі інвесторам можна рекомендувати обережно купувати нафту, наприклад, марки Brent. Водночас слід бути готовим до високої волатильності цього активу на тлі нестабільності в світовій економіці і значного впливу пандемії,

– пояснює експерт.

Як купити нафту онлайн

Щоб вкласти кошти в нафту і не зіткнутися з необхідністю фізично її десь зберігати можна купити CFD на нафту, наприклад в торговій платформі Libertex від Forex Club. "Зробити це просто – потрібно всього лише відкрити і поповнити торговий рахунок. Після цього ви зможете в пару кліків придбати контракти на нафту", – розповідає Віктор Таран.

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Чи варто продавати активи нафти, які вже є у портфелі?

Якщо у вашому портфелі вже є контракти на нафту, експерти Forex Club рекомендують продовжувати тримати їх.

Зростання котирувань нафти надалі дозволить вам отримати прибуток, навіть якщо в цей час результат ваших інвестицій негативний,

– розповів експерт.

Тож, попри падіння вартості нафти, панікувати не варто. Фахівці радять навпаки скористатися нагодою та придбати ф'ючерси популярних брендів за заниженими цінами.